Jämsänkosken uimahallin pihalla jonotetaan vähissä vaatteissa – mutta mistä on kysymys?

Keski-Suomi on saunamaakunta – ja Jämsä sen pääkaupunki. Siellä sijaitsee saunakylä, mutta myös erikoisuus, joka on nostanut Jämsänkosken uimahalli Koskikaran kävijämäärää tuntuvasti.

Siirrettävä savusauna on lämmitetty uimahallikävijöille silloin tällöin jo kahden kesän ajan. Viimeksi perjantaina, kun Keijo Vainiomäki syötti polttopuita savusaunan kiukaan nälkäiseen kitaan.

Lämmittämisestä vastaa tavallisesti Jämsässä toimiva ja myös saunakylästä vastaava Suomen Saunakulttuuri ry, jolle kaupunki maksaa lämmittämisestä korvauksen.

Savusaunapäivä on yleensä juuri perjantai, kertoi vastaava liikunnanohjaaja Marko Tarvainen.

– Perjantai-ilta oli ennen viikon hiljaisin aika. Mutta savusaunan myötä se on kiireisin. Savusauna tuo keskimäärin 80–100 kävijää joka kerta.

Se totisesti näkyi. Vainionmäki totesi saunan valmiiksi kello 16 – ja samalla alkoi ruuhka, joka jatkui yhtäjaksoisena iltaan saakka. Saunan lauteilla kävi 4,5 tunnin aikana ainakin parisataa saunojaa.

– Voi kun savusauna voisi jäädä tähän pysyvästi, Terhi Vehkalampi ja Liisa Vanhatalo toivoivat.

Samaa mieltä oli Eero Koskela.

– Täällä on pehmeät löylyt.

Uimahallista pääsee uimaan myös järveen ja talvella siis avantoon. Myös monet savusaunojat vilvoittelivat järvessä.

Miljöö on erityislaatuinen. Järven, Koskikeskisen, toisella puolella on paperitehdas, saunan vieressä Jämsänkosken Ilveksen edustuskenttä ja leikkipuisto. Ollaan totisesti paikkakunnan ytimessä. Saunojat tervehtivät vierestä kulkevia lenkkeilijöitä, nuorisoa pyöräili ohi musiikki puhelimissa soiden.

Lauteilla istui myös mies, jota on kiittäminen siitä, että savusaunaan yleensäkään päästään. Jämsäläisyritys Sisusauna Oy lainaa siirrettävää savusaunaa kaupungille kustannuksitta.

– Ei tällä meidän kannaltamme ole kiirettä takaisin, toimitusjohtaja Janne Vainiomäki lupasi.

Siirryimme vilvoittelemaan ja juttelemaan paremmin.

– Tämä sauna oli aiemmin Vantaan Kuusijärvellä, mutta se kärsi palovahinkoja, tuli korjattavaksi ja jäi meille. Teimme Kuusijärvelle uuden. Valmistamme vuosittain reilut kymmenen valmista saunapakettia ja 50–70 kiuasta, niitä menee Suomeen ja Ruotsiin.

Voisiko savusauna sitten jäädä paikalleen? Ei ainakaan siihen, missä se nyt on, Tarvainen harmitteli. Savusauna edellyttäisi ainakin kaavamuutosta.

– Pysyvän saunan pitäisi olla tuplasti kauempana. Haaveena on, että saisimme rantaan avantopaikan, siitä kävelysillan ja järvelle saunalautan. Mutta se on päätöksenteosta ja resursseista kiinni.

– Tämä on ollut kokeilu, josta olemme saaneet hyvää kokemusta siitä, että savusauna todella houkuttelee väkeä. Eräs kävijä laski tavanneensa lauteilla 14 eri kansallisuuden edustajia. Savusaunasta on tullut luksustuote, joka ei tavallisesti ole kaikkien saatavilla. Mutta täällä se on.

Iltapäivän lämpö ja aurinko väistyivät. Jämsänkosken kirkon valaistu risti loisti tähtitaivasta vasten. Eteisessä oli kuitenkin saunaan yhä jonoa niin, että laudepaikkaa jonotti jatkuvasti viitisen kylpijää.

Lauteilla puitiin hulevesimaksuja, karpalonpoimintaa ja verotusta. Illan tullen löylyt muuttuivat leppeämmiksi ja saunaseura hiljaisemmaksi. Ylälaude oli ääriään myöten täynnä ja hiirenhiljainen – mutta kiuas pihisi yhä.

Viimeisenä illalla, puoli yhdeksän aikaan, lauteilla istui Risto Lindeman.

– Savusauna on muisto lapsuudesta. Mieliin painunut ja ikuisiksi ajoiksi jäänyt.

Savusauna lämpiää uimahallin pihassa ainakin vielä kerran, tulevana perjantaina.

Tämän viikon saunailta oli menestys.

– Hallissa käy keskimäärin 250 kävijää päivittäin. Nyt kävijöitä oli 379, Tarvainen laski.