Jämsässä palaa kaksikerroksinen rivitalo – tulipalossa yksi kuollut

Jämsässä Vuorikujalla Hartusvuoressa palaa kaksikerroksinen rivitalo, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos.

Tulipalossa on kuollut yksi ihminen. Poliisi tiedotti hieman kello 18:n jälkeen, että menehtynyt mies löytyi tulipalotalon yhdestä huoneistosta. Mies on 1960-luvulla syntynyt talon asukas.

Lisäksi ambulanssihenkilöstö tarkasti kahden ihmisen voinnin, mutta jatkohoitoon ei ollut tarvetta, poliisi kertoo. Pelastuslaitos kertoi aiemmin pelastaneensa talosta kaksi ihmistä. Paikalla oli useita ambulansseja ja myös lääkintähelikopterin henkilökunta.

Pelastuslaitoksen sammutustyöt ovat yhä käynnissä.

Talo on puurakenteinen, noin 300-neliöinen ja rakennettu vuonna 1953. Talossa on kahdeksan asuntoa, joista evakuoitiin arviolta kymmenen ihmistä. Koko talo tuhoutuu tulipalossa.

– Kun se on puurakenteinen ja tuon vuosikymmenen tuote, niin paloturvallisuusmääräykset ovat vähän lievemmät kuin tänä päivänä, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Pauli Nurminen.

– Tuli on päässyt porautumaan yläpohjaan ja se tuhoutuu.

Pelastuslaitoksen tietojen mukaan palo on saanut alkunsa todennäköisesti ensimmäisen kerroksen asunnosta. Keskisuomalaisen haastattelemien paikalla olleiden mukaan tulipalo syttyi ruuanlaiton yhteydessä.

Talon kaikki asunnot on evakuoitu. Pelastuslaitoksen mukaan talon asukkaat on evakuoitu Jämsän vanhan lukion tiloihin ja kaupunki auttaa heitä etsimään tilapäismajoituksen myöhemmin.

Vuorikujan lähellä kulkeva Jämsän Keskuskatu on suljettu liikenteeltä lähellä palopaikkaa. Yleisöltä eristettyä aluetta on laajennettu pikkuhiljaa, kun paikalle on kerääntynyt uteliaita sekä mediaa.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta kello 15.34. Kuva: Pauliina Salminen

Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta kello 15.34. Ensimmäisen yksikön päästyä paikalle kello 15.40 vaste nostettiin suureksi tulipaloksi. Paloa on sammuttamassa 30 henkilöä ja 12 yksikköä Jämsästä, Jämsänkoskelta, Jyväskylästä, Korpilahdelta ja Hallista, pelastuslaitos kertoo. Paikalle on kutsuttu yksi sammutusauto Jyväskylästä lisää, sillä vettä on vähän, pelastuslaitos kertoi Keskisuomalaiselle kello 18:n aikaan.

– Kohdetta periaatteessa raivataan tällä hetkellä, ettei palo pääse siitä leviämään eteenpäin. Palotutkinnan turvaamiseksi raivaus täytyy tehdä aika hellävaraisesti, ettei sitä mahdollista syttymissyytä tuhota näillä raivaustöillä.

Nurmisen mukaan kohteessa ovat alkamassa palotutkinnan ensivaiheet. Hän arvioi, että sammutustöissä kestää vielä pitkään.

– Epäilisin, että kolme neljä tuntia, että päästään lopettamaan sammutustyöt. Tämä on tässä vaiheessa tällainen arvio, Nurminen kertoi iltapäivällä puoli kuuden jälkeen.

Rivitalo sijaitsee tiiviisti asutetulla omakotitaloalueella. Toistaiseksi ei ole tietoa, onko hyvin lähellä palavaa rivitaloa sijaitseva omakotitalo myös evakuoitu.

Poliisin tiedotteen mukaan tutkinta tapahtumapaikalla on vielä alkuvaiheessa, mutta alustavasti tapahtunutta tutkitaan palonsyyntutkintana ja kuolemansyyntutkintana.

KSML.fi seuraa tilannetta.