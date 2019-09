Jämsässä palaa kaksikerroksinen rivitalo – tulipalossa yksi uhri

Jämsässä Vuorikujalla Hartusvuoressa palaa kaksikerroksinen rivitalo, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan tulipalossa on yksi uhri, mutta ei ota kantaa siihen, kuinka vakavia henkilövahinkoja on sattunut.

Keskisuomalaisen tietojen mukaan uhri on menehtynyt vammoihinsa. Poliisin tilannekeskuksesta ei ole vahvistettu kuolonuhria.

Paikalla on useita ambulansseja ja myös lääkintähelikopterin henkilökunta.

Talo on puurakenteinen, noin 300-neliöinen ja rakennettu vuonna 1953. Talossa on kahdeksan asuntoa. Pelastuslaitoksen arvion mukaan koko talo tuhoutuu tulipalossa, sillä tuli on levinnyt yläpohjaan.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta kello 15.34. Kuva: Pauliina Salminen

Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta kello 15.34. Ensimmäisten yksiköiden päästyä paikalle kello 15.40 vaste nostettiin suureksi tulipaloksi. Paloa on sammuttamassa 30 henkilöä ja 12 yksikköä Jämsästä, Jämsänkoskelta, Jyväskylästä, Korpilahdelta ja Hallista.

Talon kaikki asunnot on evakuoitu. Pelastuslaitoksen mukaan talon asukkaat on evakuoitu Jämsän vanhan lukion tiloihin ja kaupunki auttaa heitä etsimään tilapäismajoituksen myöhemmin.

Kello 16.15 liekit puhkaisivat talon kattorakenteet, ja sammutustyöt ovat käynnissä.

KSML.fi seuraa tilannetta.