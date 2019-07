Jämsässä valvotaan tarkasti, toteutuvatko sukupuolikiintiöt lautakunnissa – menettely varajäsenien kanssa tuottaa ongelmia: "Tähän etsitään ratkaisua yhdessä"

Tasa-arvolain sukupuolikiintiöiden toteutumista on seurattu Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä sivistyslautakunnassa suurennuslasilla. Asia on nousemassa poliittisten ryhmien ratkottavaksi, ja siitä on kanneltu tasa-arvovaltuutetulle.

Säännöksen mukaan valtion ja kuntien suunnittelu- ja päätöksentekoelimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Molemmissa lautakunnissa esimerkiksi perussuomalaisten varsinainen jäsen ja varajäsen ovat istuneet kokouksissa ristiin niin, että sivistyslautakunnassa on yleensä ollut läsnä viisi varsinaista miesjäsentä, yksi varajäseneksi valittu mies ja kolme naista. Sotelautakunnassa sukupuolijakauma on ollut päinvastainen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti (sd.) sanoo, että samoja ongelmia on ollut muissakin puolueissa. Hän uskoo syyn olevan siinä, ettei toisen sukupuolen edustajia ole löytynyt tarpeeksi.

– Sitten järjestely on tehty tätä kautta. Se on toki keinotekoinen asetelma.

Lautakuntiin valittiin jäsenet kiintiösäännöksen mukaisesti vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen. Sivistyslautakuntaan valittiin viisi miestä ja neljä naista, sotelautakuntaan viisi naista ja neljä miestä. Sukupuolikiintiö ei Jämsän tilanteessa toteudu silloin, kun varsinainen jäsen ja varajäsen ovat eri sukupuolta.

– Siitä voi tietysti olla kahta mieltä, jos lautakunnan varsinainen jäsen ei käy kokouksissa. Myös varajäsen on päättäjä, mutta kysymys on siitä, onko menettely moraalisesti oikein, Poti kommentoi.

Poti ottaa asian esiin valtuustoryhmien puheenjohtajien kokouksessa syksyllä.

– Tähän etsitään ratkaisua yhdessä. On puolueiden yhteinen asia, miten asiaa käytännössä hoidetaan eteenpäin.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Kataja kommentoi, että kyse on yhteensattumien summasta.

– Varajäsen on sitä varten, jos varsinainen jäsen ei pääse paikalle. Tässä on kasaantunut erilaisia menoja, mutta tieto kulkee ja näitä asioita käsitellään ryhmässä. On toki harmillinen tilanne, kun toisen lautakunnan kokouspäivät eivät tahdo sopia monestikaan varsinaiselle jäsenelle, hän sanoo.

Kataja kokee, että kiintiösäännös on nykyaikana jo perusteeton.

– Säännös on aikansa elänyt. Aikanaan se oli perusteltu, mutta enää sitä ei pitäisi olla olemassakaan, koska tasa-arvo on niin hyvin toteutunut. On itsestään selvää, että puolueet pyrkivät nimeämään ehdokkaita sekä naisista että miehistä.

Ylitarkastaja Minna Lundell-Kiuru kertoo, että tasa-arvovaltuutettu ei valvo kiintiöiden toteutumista tällä tarkkuudella.

– Tasa-arvolaissa on kiintiösäännös, ja jakauma täytyy ottaa huomioon valinnoissa. Muuten meillä ei ole kantaa tähän tilanteeseen.

Säännöksen tarkoituksena on se, että yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja suunnitteluun voi osallistua mahdollisimman monipuolisesti eri sukupuolten jäseniä.