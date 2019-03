Järvenpäähän rakennetaan kristillinen asuinalue

Kristillinen vanhusten asumisyhdistys Laiho suunnittelee Järvenpään Lepolan alueelle kristillistä asuinyhteisöä. Yhdistys kertoo verkkosivuillaan, että yhteisö rakennetaan Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin läheisyyteen, noin kilometrin päähän Järvenpään keskustasta.

Yhdistys suunnitteli vuosituhannen alkupuolella Keski-Uudellemaalle koulun ja päiväkodin lisäksi hoivakotia. Hoivakoti laajentui kuitenkin kristilliseksi asuinyhteisöksi.

Helsingin Sanomien mukaan suunnitteilla on kolme asuinkorttelia, joista ensimmäisenä toteutetaan 51 asunnon kortteli. Ensimmäisten asuntojen on määrä valmistua kesällä 2020.

Osa asunnoista on luhtitaloissa ja osa kaksikerroksisessa rivitalossa. Korttelissa on asuntoja perheille, yksin asuville ja ikäihmisille. Asunnoista osa on omistusasuntoja ja osa vuokra-asuntoja. Alueelle rakennetaan myös yhteisöllisiä tiloja ja alueita.

Vaikka asuinalue on kristillinen, yhdistys ei aio valikoida asukkaita.



– Olemme tiedotuksessa hyvin avoimia. Haluamme tuoda esille, millaisesta asuinalueesta on kyse, jotta kenellekään ei tule yllätyksenä, mihin on tullut. Ihminen itse tietää, haluaako asua tällaisessa korttelissa. Uskomme, että se pitkälti ohjaa asukkaaksi hakeutumista, sanoo yhdistyksen sihteeri Hanna-Leena Forsman Helsingin Sanomille.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Kotimaa24.