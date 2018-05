Järvenpään lukion opettaja irtisanottiin häirintäsyytösten takia

Järvenpään lukion opettaja on irtisanottu epäasiallisen käytöksen takia. Toukokuun alussa tehdyn irtisanomispäätöksen perusteena on muun muassa se, että lehtori on toistuvasti syyllistynyt opiskelijoiden ja kollegoiden seksuaaliseen ja muuhun häirintään. Tämän katsotaan loukanneen opiskelijoiden oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön.

Yhteensä 11 koulun ex-opiskelijaa kertoi helmikuussa STT:n jutussa, että uusmaalaislukion opettaja otti muun muassa vastaan sylitansseja opiskelijoilta abi-risteilyllä ja lähenteli heitä. STT ei tuolloin kertonut koulun nimeä, koska tiedot opettajan toiminnasta olivat suppeampia kuin nyt.

Koulu ja kaupunki alkoivat selvittää asiaa jutun jälkeen. Lukion rehtori ja koulutusjohtaja ovat haastatelleet yhteensä 16:ta ihmistä. Haastatellut kertoivat, että opettaja on häirinnyt opiskelijoita tunneilla suullisesti ja tekstiviestein ja esittänyt Facebookin välityksellä seksuaalisia tai epäasiallisia kommentteja opiskelijoille ja kollegoille. Osa on toimittanut koululle viestejä. Kaupungin selvitysmuistion mukaan opettaja on uhannut yhdessä viestissä opiskelijaa maineen menettämisellä viime vuonna.

Kaupunki on tehnyt tutkintapyynnön poliisille opettajan toiminnasta.

Opettaja kiistää epäasiallisen käytöksen ja muistiossa olevat väitteet, myös uhkailuviestin lähettämisen.

Opiskelijat kertoivat pelosta

Muistiossa todetaan, että opettajan on kerrottu myös viettäneen opiskelijan kanssa yön laivan hytissä, minkä opettaja niin ikään kiistää.

– Opettaja on puhunut abiturienteille häiritsevään sävyyn esimerkiksi kommentoimalla naispuolisten opiskelijoiden ulkonäköä ja vartaloita. Haastateltujen mukaan opettajalla on lisäksi ollut hytissä yön yli seuranaan ainakin yksi naispuolinen oppilas eräällä risteilyllä ja opettaja on kieltänyt muita opettajia tulemasta kyseiseen hyttiin, työnantajan muistiossa kerrotaan.

Selvityksessä haastatellut opiskelijat ovat kokeneet opettajan kommentit epäasiallisina ja epämukavina. He ovat myös useaan kertaan tuoneet ilmi, että pelkäävät opettajaa. Muun muassa tämän takia he eivät ole uskaltaneet tuoda asiaa aiemmin työnantajan tietoon.

Epäasiallinen käytös ulottuu haastateltavien kertoman mukaan vuoden 2007 pikkujouluristeilyihin. Opettajalle annettiin ensimmäinen varoitus opiskelijoiden kohtelusta vuonna 2013. Se koskee koulussa perinteeksi muodostuneita penkkarijuhlia. Muistion mukaan opettaja olisi penkkarijuhlissa lähennellyt useita opiskelijatyttöjä tanssilattialla.

Irtisanottu opettaja Sami Tamminen (kok.) on naapurikunta Tuusulan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsen. Hän on myös pyrkinyt Tuusulan pormestariksi viime vuonna. STT julkaisee hänen nimensä poliittisen aseman takia. Tamminen on pitänyt opetustyötä esillä vaalityössään.

Tamminen itse kertoi työnantajalle kokevansa, ettei ole millään tavoin vaarallinen eikä opiskelijoiden tarvitse häntä pelätä.

Poliisia pyydetty selvittämään asia

Järvenpään koulutusjohtaja Jari Lausvaara kertoo, että työnantaja on tehnyt Tammisen toiminnasta tutkintapyynnön poliisille. Hänen mukaansa on huolestuttavaa, ettei opettaja tunnista käyttäytymisessään mitään paheksuttavaa, vaikka useat eri henkilöt ovat kertoneet yhdenmukaisesti epäasiallisesta käytöksestä.

– Nimenomaan liittyen siihen, että kun meillä ei ole tarkkaan ottaen käsitystä siitä, että olisi tapahtunut rikosta. Kun me emme voi olla täysin varmoja siitä, että onko meillä tiedossa kaikki asiat. Tätä on pyydetty poliisia selvittämään, että onko tapahtunut rikosta mainittuihin asioihin liittyen.

Poliisi vahvistaa, että Järvenpään lukioon liittyen on tehty kaksi tutkintapyyntöä, mutta asioiden käsittely on alkuvaiheessa, eikä poliisi kommentoi tutkintapyyntöjen sisältöä, tekijöitä tai muutakaan niihin liittyvää millään tavalla. Toinen tutkintapyynnöistä on opettajan kertoman mukaan hänen itsensä tekemä ja koskee koulun toimia asian selvittämisessä.

"Liioittelua ja valehtelua"

Tammisen mukaan syytösten taustalla ovat hänen ja rehtorin huonot välit ja häntä on kohdeltu väärin. Hän kertoo, että on saanut ihan toisenlaisia viestejä opiskelijoilta.

– He sanovat, että oppilaat liioittelevat ja valehtelevat suorastaan. Olen miettinyt, että mistä se gäppi tulee. Varmaan se tulee osittain siitä, miten kukin kokee ja näkee asian. En ole syyllistynyt mihinkään tuollaisiin asioihin. Minua on nöyryytetty.

Tamminen kertoo, että selvitysten ollessa käynnissä poliisi vei häneltä luvallisen pistoolin. Hänen mukaansa tämä johtuu siitä, että koulun rehtori olisi soittanut poliisille ja vaatinut aseen viemistä. Rehtori kiistää tehneensä ilmoituksen poliisille.