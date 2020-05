Järvenpäässä kadonneen miehen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi – useita epäiltyjä vangittu

Uudellamaalla Järvenpäässä viime vuonna kadonneen kolmikymppisen miehen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi. Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo ottaneensa viime viikolla kiinni useita ihmisiä, joita epäillään osallisuudesta henkirikokseen. Epäillyt on vangittu.

Tapausta tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeellä tappo, mutta KRP:n mukaan nimike voi muuttua esitutkinnan edetessä.

KRP:n mukaan tapauksen tutkinnassa on tullut kevään mittaan ilmi seikkoja, jotka viittaavat siihen, että vuonna 1990 syntynyt mies on joutunut henkirikoksen uhriksi.

– Kuulemisten, havaintojen ja poliisien tutkimusten perusteella on tullut sellaista tietoa, että on päädytty siihen, että kyseessä on henkirikos. Tässä vaiheessa on arvioitu, että se olisi tapporikos. Se on se perusrikos, mistä lähdetään tutkimaan. Asiathan voivat mennä alas- tai ylöspäin tutkinnan edetessä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Springare KRP:stä.

Springare ei ota kantaa siihen, onko viime vuonna kadonneen miehen ruumista löydetty. Hän ei myöskään ota tarkemmin kantaa siihen, missä henkirikoksen epäillään tapahtuneen.

– Se on vielä myös epäselvää, missä olosuhteissa, mutta Järvenpäässä joka tapauksessa.

Springaren mukaan 1990 syntynyt mies ja ainakin osa epäillyistä tunsivat toisensa.

Vihjeitä ja havaintoja katoamiseen liittyen voi edelleen lähettää sähköpostitse osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi, soittaa numeroon 0295 418 622 tai lähestyä Whatsappilla numeroon 050 306 8875.