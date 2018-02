Jätevettä saattanut päästä vesijohtoon Vantaan Hämevaarassa

Vantaan Hämevaarassa on meneillään vesijohdon tehoklooraus osoitteessa Viikatetie 1–36. Tehoklooraus jatkuu maanantaiaamuun, ja sinä aikana vettä ei saa käyttää kuin wc:n huuhteluun, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Twitterissä.

Tehokloorauksen syynä on eilen havaittu putkirikko, jonka aikana jätevettä on saattanut päästä vesijohtoon. Väliaikainen vedenjakelupiste on Viikatetien ja Vesuritien risteyksessä.