Jättiläiset tulevat! Keski-Suomeen nousee lähivuosina kymmenittäin uusia tuulivoimaloita – katso kartta

Keski-Suomeen on nousemassa lähivuosina kymmenittäin uusia tuulivoimaloita. Nyt suunnitteilla olevat tuulimyllyt ovat selvästi aiempaa korkeampia, jopa 270 metriä maanpinnasta. Tämä on lähes kaksinkertaisesti niihin enimmäiskorkeuksiin verrattuna, joita nähtiin Suomessa vielä 10 vuotta sitten.

Maakunnassa on vireillä tällä hetkellä ainakin 13 tuulivoimahanketta, joista osa on toteutumassa aivan lähivuosina. Tiedot perustuvat pääosin Tuulivoimayhdistyksen tilastoihin.

Tuulivoimapuistojen mieluisinta sijoittumisaluetta näyttäisi olevan luoteinen Keski-Suomi ja erityisesti korkea Suomenselän alue.

– Jokainen ylemmäs päästy 10 metriä tuo tuulta lisää 0,15 metriä sekunnissa. Suomenselkä on korkeaa aluetta, jolloin siellä myös tuulee, projektipäällikkö Markku Kortteisto Megatuuli Oy:stä kertoo.

Suunnitteilla olevat myllyt kauhovat ilmaa huomattavasti aiemmin totuttua korkeammalla.

Keski-Suomen ainoa tuulivoimapuisto on tähän mennessä sijainnut Luhangan Latamäessä, jossa myllyjen siivet käyvät korkeimmillaankin alle 200 metrissä. Nyt esimerkiksi Karstulan Koiramäkeen ja Mustalamminmäkeen suunniteltujen tuulimyllyjen lavat hipovat jo 230 metrin korkeuksia, mutta uusimpien, saksalaisen Energiequellen vasta aivan suunnitteluvaiheessa olevien Äänekosken Liimattalaan nousevien myllyjen korkeus on hakemusvaiheessa jopa 270 metriä. Näin korkeita tuulivoimaloita ei ole toistaiseksi missään Suomessa.

Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen kertoo, että hänen aloittaessaan tehtävässään vuonna 2009 myllyjen kokonaiskorkeus oli enintään 150 metriä.

Myllyjen kasvaessa myös asennetun tuulivoimakapasiteetin keskiteho on kasvanut. Vuosien 1991–2017 aikana keskiteho on noussut Suomessa 173 kilowatista 3,3 megawattiin.

Samalla tuulivoimaloiden kannattavuus on noussut ja rakentamiskustannukset laskeneet. Uusimmat tuulivoimahankkeet rakennetaan jo täysin markkinaehtoisesti, eikä niiden toteuttamiseen tarvita enää valtion tukea tai syöttötariffeja.

– Tänä vuonna valmistuvat ensimmäiset hankkeet ilman syöttötariffia, Mikkonen kertoo.

Esimerkiksi Megatuulen Saarijärven Soidinmäkeen suunnittelema tuulivoimapuisto toteutuu ilman syöttötariffeja tai muita tukia, tosin yhtiö nosti juuri alueen myllyjen lapakorkeutta 220 metriin.

Myös Karstulaan tuulivoimapuistoja suunnittelevat Greenwatt Mustalamminmäki Oy ja Greenwatt Koiramäki Oy haluavat rakentaa vuokraamilleen alueille vähemmän, mutta isompia tuulivoimaloita kuin aiemmin on suunniteltu. Molempien yhtiöiden tavoitteena on rakentaa kuusi tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 230 metriä ja roottorien halkaisija 158 metriä.

Taustalla saattaa vaikuttaa ympäristövaikutusten arviointilain (yva-laki) hankeluettelossa helmikuussa tapahtunut muutos, jonka mukaan yva-menettelyä ei tarvita, jos hanke sisältää alle 10 myllyä ja alle 45 megawattia.

Tuulivoimapuisto ei ole useinkaan haluttu naapuri.

Saarijärven kaupungin kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi kertoo, että useimmista tuulivoimayleiskaavoista valitetaan melu- ja maisemavaikutusten takia. Jokaisesta tuulivoimalahankkeesta tehdään kuitenkin melumallinnukset ympäristöministeriön laatimien ohjeiden mukaisesti. Melutaso ei saa yöllä ylittää piha-alueella 40 desibeliä. Kyseinen melutaso vastaa esimerkiksi jääkaapin hurinaa. Myös maisemavaikutuksista laaditaan havainnekuvia ja maisemaselvityksiä.

Selvä este tuulivoiman rakentamiselle voi löytyä luonnosta.

– Esimerkiksi maa- ja merikotkan kanssa tuulivoiman yhteensovittaminen on hankalaa. Isot petolinnut ovat sillä tavalla kömpelöitä, että ne eivät välttämättä osaa saalistaessaan väistää tuulimyllyn lapaa, Mikkonen kertoo.

Myös muut luontotekijät, kuten maisemallisesti arvokkaat alueet tai luonnonsuojelualueet voivat estää tuulivoiman sijoittumisen.

Maakuntakeskus Jyväskylään ei ole tällä hetkellä suunnitteilla yhtäkään tuulivoimalaa. Jyväskylän Energia (JE) on kuitenkin osakkaana 1/8-osuudella Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, joka on suurten kaupunkien muodostama tuulivoimayhtiö. JE:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola kertoo, että tällä hetkellä jo noin kymmenesosa JE:n tuottamasta sähköstä tulee tuulivoimasta. Koko Suomen sähköntuotannosta tuulivoiman osuus on noin yhdeksän prosenttia.