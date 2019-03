Jättimäinen pyramidihuijaus paljastui jo yli kymmenen vuotta sitten, mutta viimeisiä syytettyjä kaivataan yhä käräjille – yksi on etsintäkuulutettu, toinen lentokiellossa Thaimaassa

Wincapita-pyramidihuijaukseen liittyviä oikeusjuttuja on edelleen kesken tuomioistuimissa, vaikka vyyhdin rikostutkinta ja oikeuskäsittelyt alkoivat jo vuosikymmen sitten.

Rikoshyödyn menettämistä koskevia juttuja on määrä käsitellä vielä ainakin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa sekä Rovaniemen hovioikeudessa.

Yksi vastaaja Thaimaassa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus yrittää saada istuttua kahta juttua, joissa vaaditaan vastaajilta rikoshyötyä valtiolle.

Käräjäoikeuden laamannin Timo Heikkisen mukaan toisessa jutussa vastaaja on etsintäkuulutettu. Hänet on määrä ottaa kiinni tavattaessa.

Toisessa jutussa vastaaja on Thaimaassa, mutta terveydellisistä syistä lentokiellossa.

Useat Wincapitaan liittyneet henkilöt asuivat ja toimivat aikoinaan Thaimaassa.

Rovaniemen hovioikeudessa on puolestaan käsiteltävänä Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa marraskuussa ratkaistu juttu, joka on ollut vireillä jo kymmenen vuotta.

Syytteessä vaaditaan nyt jo edesmenneen vastaajan kuolinpesältä rikoshyötyä takaisin runsaat 57 000 euroa. Juttua istutaan hovioikeudessa ensi syksynä.

Korvaukset viivästyvät yhä

Tähän mennessä yli 600 henkilöä on tuomittu menettämään Wincapitasta saamansa rikoshyöty valtiolle. Tuomitun rikoshyödyn määrä on kaikkiaan 64 miljoonaa euroa, josta Oikeusrekisterikeskus on saanut perittyä tähän mennessä puolet.

Rahansa menettäneiden jättämiä korvaushakemuksia ei kuitenkaan ole päästy vielä käsittelemään. Oikeusrekisterikeskus arvioi, että korvauspäätökset tehdään ensi joulukuussa.

Korvaushakemuksia on Oikeusrekisterikeskukseen tullut runsaat 1 400. Viime vuonna keskukseen saapui 29 uutta korvaushakemusta, joiden summa on yhteensä 840 000 euroa.

Kaikkiaan hakemuksissa vaaditaan noin 30 miljoonan euron suuruisia korvauksia. Korvaushakemukset liittyvät klubin perustajan Hannu Kailajärven rikoksiin, joista hän on saanut tuomion.

Oikeusrekisterikeskus on ottanut yhteyttä suurimpaan osaan korvausten hakijoista ja pyytänyt hakemuksiin täydennyksiä.

Hakemusten oikeellisuus tutkitaan, koska suurin osa hakemuksista perustuu niin sanottuun sovintosopimukseen käräjäoikeudessa. Tällöin tuomio­istuin ei ole tutkinut enemmälti vaatimuksen oikeellisuutta.

Valtaosa korvaushakemuksista sisältää ainoastaan vaatimuksen korvaussummasta.

Valtio korvaa asianomistajille korkeintaan summan, joka saadaan perittyä vastaajilta rikoshyötynä. Jos rahat eivät riitä kaikkiin haettuihin korvauksiin, summa jaetaan saatavien korvausten mukaisessa suhteessa korvausta hakeneiden kesken.

Jos rikoshyötyä saadaan perittyä enemmän kuin menee korvauksiin, loppusumma jää valtiolle. Vahingonkorvaushakemukset käsitellään kaikki yhdessä.