Jättitapahtuma palaa ensi keväänä Jyväskylään: Taitaja-kilpailun odotetaan keräävän 40 000 kävijää

Ammatillisen koulutuksen vuosittainen Taitaja-kilpailu järjestetään ensi vuoden toukokuussa Jyväskylän Paviljongissa. Viimeksi Taitaja-kilpailu järjestettiin Jyväskylässä vuonna 2012.

Ammattikoululaiset ottavat toisistaan mittaa 40 kilpailulajissa. Lisäksi mukana on erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille suunnattuja lajeja sekä yhdeksäsluokkalaisten taitoja mittaava kilpailu.

– Kuhunkin kilpailulajiin osallistuu kuudesta kahdeksaan opiskelijaa, eli meillä on mukana yhteensä noin 400 tulevaisuuden tähteä, hehkuttaa kilpailujohtaja Pia Tolonen Gradiasta.

Järjestäjät odottavat paikalle neljän päivän aikana yhteensä 40 000 kävijää.

Taitaja2020:n lajivalikoimaan kuuluvat esimerkiksi autokorinkorjaus, tietojenkäsittely, hiusmuotoilu, puhdistuspalvelu ja putkiasennus. Lajien toteutus on suunniteltu tutkintojen perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten perusteella.

– Tarkoituksena on saada Jyväskylään uusia kilpailijoita ja kävijöitä. Ammattitaitokilpailussa ikäraja on 21 vuotta, mutta ensi vuonna on kokeilumielessä mukana myös ikärajattomia lajeja, Tolonen kertoo.

Kilpailulajeissa kolme parasta palkitaan kolminumeroisella rahasummalla ja lajista riippuen tarjolla voi olla myös tuotepalkintoja. Taitavimmat ja innokkaimmat osallistujat jatkavat kilpailemista kansainvälisissä EuroSkills- tai WorldSkills-kilpailuissa.

– Tapahtumalla on myös positiivinen työllistävä vaikutus. Osallistuminen ja menestyminen voivat avata työpaikkoja eri aloilta.

Jyväskylän kilpailun motto on "tunne tulevaisuus". Tolonen lupaa, että se näkyy myös tapahtuman ohjelmassa.

– Ammattinäytöksiin yritetään hakea tulevaisuuden näkökulmaa osin futuristisellakin ajatuksella siitä, mitä tulevaisuuden työ on ja mitä osaamista jatkossa tarvitaan.