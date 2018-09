Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL valmistautuu poliittiseen työtaisteluun irtisanomissuojan heikentämistä vastaan. Liitto kertoo tiedotteessaan nostaneensa jo järjestöllistä valmiutta. Tarkemmista työtaistelutoimista se kertoo 24. syyskuuta alkavalla viikolla.

– Liitto lähtee poliittiseen työtaisteluun, koska hallitus on jälleen kerran heikentämässä työntekijän asemaa. Hallitus haluaa helpottaa irtisanomista yrityksissä, joissa on töissä korkeintaan 20 henkeä. Asiantuntijoiden mukaan muutos ei paranna työllisyyttä. Sen sijaan se voi olla ensi askel kohti irtisanomissuojan laajempaa purkamista, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tiedotteessa.

Hallituksen lakihankkeella on tarkoitus helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä, alle 20 työntekijän yrityksissä. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi syyskuun alussa, että lakiesitys on ollut kesällä lausunnoilla ja etenee normaaliin tapaan.

Varoituksia lakihankkeen toteuttamisesta on sadellut jo aiemmin. SAK:n hallitus totesi kuun alussa, että järjestölliset toimenpiteet aloitetaan, jos hallitus ei luovu lakihankkeesta. Puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi tällöin, että jokainen jäsenliitto päättää ja informoi omista toimenpiteistään silloin kun ne tehdään. SAK:n mukaan kaikki jäsenliitot ovat mukana, mutta toimien aikataulua, laajuutta ja tarkempaa sijaintia ei kerrota etukäteen. JHL:n lisäksi SAK:laisista liitoista muun muassa Teollisuusliitto on kertonut päättäneensä "mittavista järjestöllisistä toimista" hallitusta vastaan.

Myös STTK:n hallitus on linjannut, että järjestö on valmis toimiin, jos lakiesityksestä ei luovuta. Moni STTK:n jäsenliitoista on jo päättänyt tarttua vastatoimiin, jos hallitus vie hankettaan eteenpäin. Toimien sisällöstä ja ajankohdista kerrotaan syksyn aikana.