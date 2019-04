JYP-fani Kim voitti Veikkauksen arvonnassa itselleen unelmiensa tatuoinnin – katso kuva

Intohimoisen JYPin kannattajan Kim Kujalan pohjetta koristaa nyt hurrikaanijoukkueen logo. Golfia ammatikseen pelaava Kujala voitti tatuoinnin Veikkauksen järjestämässä arvonnassa, jossa 15 jääkiekkofania sai kannattamansa liigaseuran tatuoinnin iholleen. Arvontaan osallistui yli 25 000 Veikkauksen etuasiakasta.

– Olivatpa ajat niin sanotusti hyvät tai huonot, niin oman joukkueen tukena ollaan aina! Sitä mielestäni on kannattaminen. Muutamalla kaverilla jo joukkueeseen liittyvä tatuointi on, mutta itseltäni leima vielä puuttui, Kujala tunnelmoi.

Tatuoinnin paikka oli Kujalan mukaan helppo päättää, sillä kädet alkavat olla jo täynnä leimoja, joten oli aika siirtyä jalkoihin.

Kujala on kannattanut JYPiä 6–7-vuotiaasta lähtien, joten muistoja joukkueen peleistä ja eri vaiheista on kertynyt rutkasti. Nykyisestä joukkueesta Kujalan lempipelaajaksi on noussut Eric Perrin, jolle mies haluaa toivottaa mukavia eläkepäiviä. Tuleville kausille Kujala toivoo konkareiden rinnalle lisää nuoria, nopeita ja taitavia pelaajia.

Veikkausessa yllätyttiin siitä, kuinka paljon osallistujia tatuointikisa keräsi.

– Kilpailun suosio yllätti meidätkin. Oman suosikkiseuran tatuoinnin ottaminen kuvastaa sitä intohimoa ja sitoutuneisuutta, jolla suomalaiset suhtautuvat jääkiekkoon ja omaan liigaseuraansa, Veikkauksen yhteyspäällikkö Tuomo Torkkola sanoo.