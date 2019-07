JYY kaipaa Jyväskylän yliopistoon opintopsykologia – "Matalan kynnyksen tuki ei voi millään korvata ammattipsykologia"

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) hallituksen puheenjohtaja Topias Peltonen on onnellinen, että korkeakouluopiskelijoiden jaksamisesta ylipäänsä puhutaan Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kannanoton jälkimainingeissa.

– En muista milloin viimeksi olisi keskusteltu julkisuudessa näin paljon opiskelijoiden hyvinvoinnista ja toimeentulosta. Näen SYL:n kannanoton kokonaisuutena onnistuneena, mutta kuten he itsekin viime viikon alussa totesivat, oli siinä pieniä viestinnällisiä kömmähdyksiä.

Peltonen huomauttaa, että hänen nähdäkseen lomailu nostettiin kannanoton kärkeen lähinnä kesäisen ajankohdan vuoksi.

– Mielestäni taustalla on kuitenkin opiskelijan toimeentulo kokonaisuudessaan ja yleinen pahoinvointi, joka on kasvanut korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa oikeastaan koko 2000-luvun, Peltonen sanoo.

Peltonen toivoo myös Jyväskylän yliopistolta lisätoimia opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Suomen 13 yliopistosta vain Jyväskylässä, Lapissa ja Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa (LUT) ei ole erillisiä opintopsykologeja. LUT:ssa oli opintopsykologi vielä vuonna 2015.

– Tämä on meidän kannaltamme todella ikävä juttu. Meillä on tosi paljon hyviä pienen kynnyksen tukipalveluita, kuten Student Life ja Hyvis-toiminta, mutta ne eivät voi millään tavalla korvata ammattipsykologin antamaa tukea. Oman oppiaineen opettaja ei korvaa mahdollisuutta mennä luottamuksellisesti puhumaan opiskeluun liittyvistä ongelmista, Peltonen toteaa.

Osa SYL:n kannanoton aiheuttamista reaktioista on yllättänyt Peltosen.

– Tätä asiaa on yritetty kietoa huumoriin ja lohkaisuihin. Nuorten ja opiskelijoiden mielenterveys on kasvava ongelma meidän yhteiskunnassamme, joten on absurdia, että siitä keskustellaan tällaisilla näkökulmilla, hän toteaa.

Hän nostaa esiin, että edellisen hallituskauden koulutusleikkaukset ovat entisestään nostaneet paineita opintojen oheisen työn tekemiseen ja lainan ottamiseen.

– Tämä lisää suoraan pahoinvointia ja mielenterveysongelmia.

Keskustelussa on viitattu useaan otteeseen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) vuonna 2016 julkaisemaan korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukseen. Sen mukaan lähes kolmanneksella korkeakouluopiskelijoista oli psyykkisiä vaikeuksia. Tutkimus tehdään neljän vuoden välein, joten tuoretta tietoa on luvassa ensi vuonna.

– Minua pelottaa aika paljon, mitä nämä luvut tulevat olemaan ensi vuoden tutkimuksessa. Edellisen hallituksen tekemät koulutusleikkaukset eivät näy vuoden 2016 tutkimuksessa täysimääräisinä. En usko, että opiskelijoiden mielenterveyden tilanne on ainakaan parantunut edellisestä tutkimuksesta, Peltonen sanoo.