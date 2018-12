Jalkakäytävät liukkaita Uudellamaalla – Varsinais-Suomen alueella useita peltikolareita

Jalankulkijoita varoitetaan erittäin liukkaasta jalankulkukelistä Uudellamaalla. Ilmatieteen laitoksen mukaan jalkakäytävät ovat aamulla ja aamupäivällä erittäin liukkaita, kun niillä oleva lumi tamppautuu. Poliisin mukaan aamun muu tieliikenne on pääkaupunkiseudulla sujunut ilman isompia ongelmia.

Turun seudulla on tielle tullut uutta lunta, ja tien pinnat ovat monin paikoin liukkaita. Liikenneviraston tieliikennekeskus kehottaa alueella autoilevia laskemaan ajonopeutta. Lounais-Suomen poliisista kerrotaan, että Varsinais-Suomen alueella on aamun aikana ollut useampia peltikolareita. Tiettävästi vakavammilta liikenneonnettomuuksilta on ainakin toistaiseksi vältytty.

Ilmatieteen laitos ennustaa, että tänään tulee paikoin lumisateita maan etelä- ja keskiosassa, ja varsinkin rannikkoalueella. Pakkasta on lähes koko maassa paitsi lounais- ja etelärannikolla, jossa ollaan nollan tuntumassa.