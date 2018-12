Jalkapantarangaistuksen käyttö on jäänyt reippaasti tavoitteesta, vaikka se säästää rahaa ja ehkäisee rikoskierrettä

– Se on ihan eri asia, ku sä lähet talosta (vankilasta). Nyt sä oot koko aika tossa kummiskin omas elämässäs ja elät sitä normaalii, periaatteessa sitä viikkoaikataulua. Täs on ihan eri jatkaa elämää täst eteenpäin, pantarangaistustaan suorittava tuomittu kertoo tuoreessa tutkimuksessa.

Ote on Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavan Noora Lähteenmäen meneillään olevasta väitöskirjatutkimuksesta, jonka tarkoitus on selvittää muun muassa sitä, miksi valvontarangaistus on jäänyt tavoitteestaan.

Sitaatti kuvastaa hyvin lainsäätäjän tavoitetta. Vuodesta 2011 asti käytössä olleen pantarangaistuksen tarkoituksena on säästää veronmaksajien rahaa, integroida rikoksentekijöitä yhteiskuntaan ja auttaa heitä pääsemään eroon vankilakierteen taustalla usein olevasta päihdeongelmasta. Se on tapa suorittaa rangaistus niille, joiden ei arvioida selviävän yhdyskuntapalvelussa, mutta joille vankilakaan ei ole välttämätön.

Kun valvontarangaistusta sorvattiin, arvioitiin, että siihen tuomitaan noin 600–700 ihmistä vuodessa. Tämä on noin 110 rangaistusta suorittavaa päivässä. Lähteenmäen mukaan viime vuonna panta jalassa kotonaan rangaistusta suoritti keskimäärin päivässä vain 45 ihmistä.

Yksi syy siihen on, että rikoksiin, joista seuraa maksimissaan kuuden kuukauden vankeustuomio, syyllistytään yhä vähemmän. Pantarangaistus voidaan tuomita lain mukaan vain enintään kuuden kuukauden ehdottoman vankeuden sijasta.

– Toisaalta alustavien tulosten perusteella näyttää siltä, että toistaiseksi marginaaliin jäänyt rangaistusvaihtoehto ei ole kovin tuttu esimerkiksi syyttäjille, Lähteenmäki sanoo.

Oikeusministeriölle samaan aikaan aiheesta tutkimusta tekevä Rikosseuraamuslaitoksen erikoistutkija Jukka Leinonen on päätynyt samanlaisiin alustaviin tuloksiin.

Valvontarangaistus edellyttää omaa motivaatiota

Valvontarangaistus tarkoittaa sitä, että vankilan sijasta lusitaan kotona ja päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty.

Vangin on noudatettava tiukkaa viikkoaikataulua. Jos on sovittu, että ruokaostokset tehdään perjantaina kello 13 K-kaupassa, ei S-ryhmän kauppaan ole asiaa. Panta myös hälyttää, jos kauppareissulta onkin tullut eksyttyä pubiin ja sen seurauksena tuomittu saapuu kotiin liian myöhään. Tällaisessa tapauksessa tuomittu ottaa riskin vankilaan päätymisestä.

Lisäksi pantavangilla on 10–40 tuntia viikossa ohjattua toimintaa, joka voi olla esimerkiksi työssäkäyntiä, päihdekuntoutusta tai osallistumista rikoksettomuutta tukeviin toimintaohjelmiin.

Iso osa pannan jalkaansa saavista on törkeään rattijuopumukseen syyllistyneitä henkilöitä. Pantarangaistus edellyttää omaa halua ja motivaatiota parantua esimerkiksi päihdeongelmista.

Aloitteen tuomitun soveltuvuuden selvittämiseksi pantarangaistukseen tekee yleensä syyttäjä. Tämä arvio tehdään ennen tuomiota, kun nähdään, että mahdollinen rangaistus rikoksesta on enintään kuuden kuukauden vankeus. Jos tuomittu ei suostu valvontarangaistukseen, ei tule pantaakaan.

Selvityspyyntöjen alhainen määrä tukee Leinosen mukaan osaltaan päätelmää siitä, että rangaistusta ei tunneta tarpeeksi hyvin järjestelmässä.

– Syyttäjän tai tuomarin tekemiä selvityspyyntöjä tehtiin valvontarangaistuksen osalta vajaat 650 kappaletta vuonna 2017, ja näistä noin kolmannes on johtanut valvontarangaistukseen.

Päihteettömyyttä valvotaan pistokokein

Päihteettömyyttä valvotaan tukipartioiden tekemillä täsmäkäynneillä. Osa Lähteenmäen 11 haastateltavasta koki tämän hyödylliseksi, sillä esimerkiksi yhdyskuntapalvelussa – vankeuden sijaan tehtävässä palkattomassa työssä – päihteiden käyttöä ei valvota samalla tavalla.

– Mun tukipartio oli sen verran hyvä, me päästiin juttelemaan kaikennäköstä. Päästiin keskustelemaan. Ne kannusti mua jatkamaan elämää eteenpäin. Älä mokaa enää, näin sanottiin, yksi Lähteenmäen haastateltavista kertoi tutkimuksessa.

Leinosen mukaan valvontarangaistuksessa korostuukin sosiaalisten taitojen ja toimien ylläpito.

– Ehkä parantaminenkin, yhteiskuntaan integrointi. Koetaan, että vankeus on näistä se eniten syrjäyttävä vaihtoehto. Rikosseuraamuslaitoksen strategian keskeisin osa on ohjaaminen rikoksettomaan elämään, Leinonen sanoo.