Jalkaprässiä voi tehdä nyt rannallakin – Rantaraitille on tulossa yhteensä jopa 15 ulkokuntoilupaikkaa

”Tämä on parasta, mitä tänne on tullut”, totesi eräs lähes 80-vuotias mies Äijälänrannassa viitaten sinne juuri valmistuneeseen ulkokuntosaliin. Kuntoilemaan on hänen mukaansa helppo tulla, kun asuu ihan Rantaraitin vieressä, paikan monipuolisia laitteita voi käyttää ilmaiseksi, eikä kauniista järvimaisemastakaan ole haittaa.

Äijälänrannan ulkokuntosali on uusin Jyväsjärven ympäri kiertävän Rantaraitin liikuntapaikoista. Raitin varrella lihaskuntoa voi välineiden avulla treenata myös Sataman ja Suuruspään liikuntapuistoissa.

Noin 13 kilometrin mittaisen reitin varrelle on lisäksi suunnitteilla peräti 4 muuta ulkokuntosalia ja 8 pienempää kuntoilupistettä.

– Missään muussa Suomen kaupungissa ei ole näin pitkää reittiä, jonka varrella pystyy tekemään myös lihaskuntoa. Se voi olla tulevaisuudessa matkailuvaltti, toteaa Jyväskylän kaupungin liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen.

Kyseessä on Jyväskylän kaupungin Suomen suurin ulkokuntosali -hanke, jonka tarkoituksena on innostaa ihmisiä liikkumaan. Siten voidaan lisätä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä edistää terveyttä.

– Rantaraitti on itsessään suosittu lenkkeilykohde. Kun kaikki liikuntapisteet valmistuvat, pystyy Jyväsjärveä kiertämään myös siten, että parin kilometrin välein voi pysähtyä tekemään erilaisia lihaskuntoliikkeitä, Pajunen esittelee.

Ulkokuntosalit eli liikuntapaikat ja pienemmät, 1–2 laitetta kattavat kuntoilupysäkit on sijoitettu raitin varrelle siten, että niille pysähtyessä muodostuu monipuolinen ja järkevä treenikokonaisuus.

Rantaraitin liikuntapaikkoja on tähän asti valmistunut yksi vuodessa.

– Liikunta- ja kaupunkirakennepalvelut ovat molemmat investoineet hankkeeseen vuosittain 30 000 euroa. Ainakin seuraavan kahden vuoden aikana kaupunki pyrkii kuntalaisten toiveesta siihen, että molemmat voisivat sijoittaa vuodessa 60 000 euroa. Silloin paikkoja saataisiin rakennettua vuodessa kaksi, kertoo kaupungin viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen.

Investoinneista riippuen Rantaraitin kokonaisuuden pitäisi olla valmis 5–10 vuodessa.

Ulkoliikuntapaikat ovat Pajusen ja Toikkasen mukaan keränneet paljon kehuja – ja ne ovat myös kovalla käytöllä.

– Suuruspäässä on jo ensimmäinen nyrkkeilysäkki hajalla, eikä kyse ole ilkivallasta, vaan nimenomaan kovasta käytöstä, Toikkanen kertoo.

Uusi säkki on luvattu toimittaa tällä viikolla. Yksittäisestä nyrkkeilysäkistä huolimatta ulko-olosuhteisiin soveltuvat laitteet ovat miesten mukaan kehittyneet paljon viime vuosina. Äijälänrannasta löytyy esimerkiksi jalkaprässi ja satamasta jopa kuntopyörä.

Kaupunki on huomioinut hankkeessa myös kuntalaiset, jotka eivät ole varmoja siitä, miten välineitä tulisi käyttää: tänään Äijälänrannan ulkoliikuntapaikan avajaisissa kello 14–19 paikalla on kaupungin liikunnanohjaaja opastamassa laitteiden käytössä. Lisäksi 27. kesäkuuta järjestetään ohjattu senioreiden kesäjumppa Satamassa kello 9–10 ja Suuruspäässä kello 13–14.

Liikuntapaikkoja voi kuitenkin käyttää kuka tahansa milloin tahansa. Rantaraitilla usein kuntoileva Eero Aarresola, 39, päätyi kokeilemaan sataman ulkokuntosalia kauniin sään innoittamana.

– Päätin tulla tänne treenaamaan, kun näin komealla säällä ei viitsisi sisällekään mennä, hän kertoi.

Aarresola käy aktiivisesti salilla ja harrastaa maastopyöräilyä sekä toisinaan muutakin kuntoliikuntaa, kuten hiihtoa ja juoksua.

– Ulkokuntosalilla saa ihan riittävän hyvin treenattua. Jotkut laitteet ovat vähän tuntemattomia, eikä aina tiedä, mitä kaikkea niillä voi tehdä. Mutta toisaalta näissä on hyvät ohjeistukset, Aarresola toteaa Sataman ulkokuntosalista.

20-vuotiaat Kalle Ojala ja Peppi Hälvä tulivat myös kauniin sään vuoksi treenaamaan ensimmäistä Suuruspään ulkokuntosalille.

– Vaikuttaa hyvältä paikalta. Täällä on paljon erilaisia ja tarpeeksi haastavia välineitä, kertoi Ojala, joka teki tankojen avulla selkä- ja käsitreeniä.

Aiemmin yleisurheilua, tanssia, golfia ja kuntosalilla käyntiä harrastanut Hälvä teki Suuruspäässä hän teki sykettä kohottavaa treeniä.

– Katsotaan nyt, mitä kaikkea näillä välineillä keksii, hän kommentoi treeniään.

Löytyy ulkokuntosaleja muualtakin kuin Rantaraitilta

Rantaraitin liikuntapaikkojen lisäksi Jyväskylässä on seitsemän muuta ulkokuntosalia, jotka on sijoitettu pääosin liikuntapuistojen yhteyteen. Tyypillisesti niistä löytyy 5–10 lihaskuntolaitetta.

Kaupunki kuuntelee kuntalaisten toiveita liikuntapaikkojen ja -laitteiden suhteen. Yleisin toive on leuanvetotanko, mutta muitakin toiveita on jo toteutettu.

– Esimerkiksi Suuruspään liikuntapaikalle tehtiin tila tanssitangolle voimistelijoiden pyynnöstä, kertoo kaupungin liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen.

Lisäksi muun muassa Laajavuoreen on toivottu ulkokuntosalia. Laajavuoren alue on kuitenkin vuokralla Laajis Oy:lle ja sille on tehty oma master plan, joten kaupunki ei yksin päätä alueen kehityksestä.

Seuraavaan listaan on koottu ulkokuntosalit ja niiden laitteet Rantaraittia lukuun ottamatta.

Kangaslammen toimintapuisto

Selkä- ja vatsalihaslaite, painonnostotanko, voimaköydet, hyppyboxi, dippiteline, jalkaprässi ja riipuntateline.

Keljonkankaan liikuntapaikka

Keskivartalon vahvistaja, jalka- ja rintaprässi, verryttelylaite, vatsarutistuslaite yhdistettynä selän ojennus -laitteeseen ja puolapuut.

Korpilahden liikuntapaikka

Rintaprässi, pystypunnerrus, vatsa- ja selkälaite, jalkaprässi, stepperi, leuanvetotanko, yhdistetty vatsa- ja punnerruslaite, kiertolaite ja heiluri.

Palokan ulkokuntosali

Rintaprässi, pystypunnerrus, yhdistetty vatsa- ja selkälaite, jalkaprässi, stepperi, leuanvetotanko, yhdistetty vatsa- ja punnerruslaite, kiertolaite ja heiluri.

Säynätsalon liikuntapaikka

Jalkaprässi, lantion kierto -laite, lantiokeinu, kävelylaite, kaksi rintapenkkiä ja ylätalja.

Tikkakosken liikuntapaikka

Jalkaprässi, rintaprässi, soutulaite, streetworkout-teline, voimaköydet, painonnostotanko (40 kg) ja kolme eri korkuista hyppytasoa.

Tuomiojärven uimaranta

Oman kehon painolla harjoittelemiseen sopivia telineitä.