Janne "Nacci" Tranbergin ja Niko Ranta-ahon epäillään pyörittäneen laajaa huume- ja dopingbisnestä, aineita kaupattiin muun muassa Silkkitiellä – rikoshyötyä jopa neljä miljoonaa euroa

Poliisi on saamassa valmiiksi esitutkinnan laajasta huume- ja dopingjutusta, jossa epäiltyjen joukossa ovat liivijengi Cannonballin entinen johtaja Janne "Nacci" Tranberg sekä liikemies Niko Ranta-aho.

Poliisin mukaan Suomeen on vuodesta 2016 lähtien tuotu erittäin suuria määriä huumausaineita, huumausaineiksi luokiteltavia lääkeaineita, lääkeaineita ja dopingaineita. Rikoshyödyksi poliisi arvioi noin neljä miljoonaa euroa.

Poliisin mukaan tutkinnassa on pääepäiltynä kaksi suomalaista miestä, joiden epäillään johtaneen doping- ja huumausaineiden salakuljetusorganisaatiota Espanjasta käsin. Poliisi ei ole nimennyt epäiltyjä, mutta on pääteltävissä, että he ovat aiemmin tänä vuonna vangitut Tranberg ja Ranta-aho.

Kymmeniä epäiltyjä Suomessa ja ulkomailla

Pääepäillyt ovat poliisin mukaan komentaneet 4–5 ihmisen ryhmiä, jotka hoitivat aineiden maahantuonnin, varastoinnin ja levityksen Suomessa pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

– Kahden johtohenkilön epäillään työskennelleen läheisessä yhteistyössä keskenään, mutta muut jäsenet eivät ole pitäneet suoraa yhteyttä toisiinsa. Osalla ryhmiin kuuluneista epäillyistä on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Osalla, rikosepäilyjen mukaan esimerkiksi varastointia ja postittamista hoitaneilla, taas ei ole aiempaa rikostaustaa, rikoskomisario Toni Uusikivi kertoo tiedotteessa.

Esitutkinnassa on ollut kaikkiaan kymmeniä epäiltyjä Suomessa ja ulkomailla. Epäillyistä lähes kaikki ovat Suomen kansalaisia.

Kauppaa käyty myös Silkkitiellä

Aineita on kaupattu sekä kasvokkain että netissä.

– Esitutkinnan mukaan huumausaineita on levitetty sekä tukkuportaiden kautta perinteiseen katukauppaan että salatussa verkossa toimivien kauppapaikkojen, kuten Silkkitien, kautta, Uusikivi sanoo.

Silkkitie oli nettihuumekauppa, jonka viranomaiset sulkivat aiemmin tänä vuonna.

Poliisin mukaan organisaation toiminta on ollut hyvin suunnitelmallista.

– Viestintää on hoidettu muun muassa anonyymeja viestipalveluja käyttäen. Poliisi on tästä huolimatta onnistunut jäljittämään salatuksi tarkoitettua viestintää. Lisäksi epäillyiltä on saatu takavarikkoon runsaasti aineistoa, joka on auttanut tutkinnassa eteenpäin, Uusikivi sanoo.

Huumeet piilotettiin maastokätköihin

Poliisin mukaan huumeet tuotiin Suomeen pääosin Hollannista muun muassa rekkoihin piilotettuina. Suomessa ryhmän jäsenet ottivat lähetykset vastaan ja piilottivat ne maastokätköihin, poliisi kertoo.

Poliisi epäilee, että organisaatio salakuljetti Suomeen muun muassa yli 200 kiloa amfetamiinia, 15 kiloa kokaiinia, yli 100 000 ekstaasitablettia ja noin kaksi miljoonaa huumausaineeksi luokiteltua lääkepilleriä.

Lisäksi maahan tuotiin poliisin mukaan kymmeniä erilaisia dopingaineita, kuten testosteroneita, anabolisia steroideja ja kasvuhormoneja, sekä huumausaineiksi luokiteltavia lääkeaineita, kuten bentsodiatsepiineihin kuuluvia lääkeaineita ja opiaatteihin kuuluvaa oksikodonia.

Osa aineista saatiin takavarikoitua esitutkinnassa.

Poliisilla oli rikosepäilyistä ensin kaksi erillistä tutkintaa, joiden huomattiin liittyvän toisiinsa pääepäiltyjen kautta. Tutkintoihin ovat osallistuneet keskusrikospoliisi sekä Helsingin, Sisä-Suomen ja Hämeen poliisilaitokset. Yhteistyötä on tehty myös Espanjan poliisin kanssa.

Esitutkinta on loppusuoralla, minkä jälkeen jutut siirtyvät syyteharkintaan. Juttujen käsittelyn on määrä alkaa Helsingin käräjäoikeudessa tammi-helmikuussa.