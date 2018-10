Janni, 12, kohtasi koulumatkallaan karhun: "Se tuli viereen, nuuski häntä ja töytäisi selkään"

12-vuotiaan, Korpilahden Ylä-Muuratjärvellä asuvan Janni Helistekankaan maanantai oli päivä, joka ei hänen mielensä syövereistä unohdu kenties koskaan.

Kuutosluokkalaisen koulupäivä oli sujunut kuten muutkin maanantait; päivän päätteeksi koulutaksi haki hänet, vei kotiin ja jätti sovitusti tienhaaraan postilaatikoiden luokse. Tästä kotiin oli käveltävänä vielä vajaan kilometrin verran.

– Janni lähti kävelemään kotiin päin, kun yhtäkkiä metsästä ilmestyi karhu, Jannin huoltaja Petri Pihlainen kertoo.

Kyseisellä seudulla Ylä-Muuratjärvellä on tehty useita karhuhavaintoja viime aikoina. Siksi karhuista on Pihlaisen mukaan puhuttu kotonakin, ja myös siitä, kuinka toimia, jos karhu joskus sattuisi tulemaan vastaan.

– Janni muisti, kuinka tilanteessa toimia. Hän meni maahan muna-asentoon ja suojasi niskansa, kuten ollaan puhuttu, Pihlainen jatkaa.

– Karhu tuli viereen, nuuski häntä ja töytäisi selkään. Tönäisy oli ihan voimakas, mutta jälkeä siitä ei jäänyt.

Tönäisyn jälkeen karhu jätti Helistekankaan rauhaan ja lähti pois, Pihlainen sanoo tytön kertoneen.

– Tuosta kohdasta ei ole enää pitkä matka kotiin, ja loppumatkan Janni juoksi aika kovalla vauhdilla, Pihlainen kertoo.

Helistekankaan koulumatka on tähän asti sujunut taksilla, sillä tie on vaaralliseksi luokiteltu. Tiistaina katsottiin parhaaksi, että koulukyyti tulee pihaan asti.

– En osaa vielä sanoa, kuinka pitkään tätä jatketaan. Toivottavasti ainakin toistaiseksi.

Pihlainen toivoo, että karhuhavainnot seudulta loppuisivat pikku hiljaa.

– Harvoinhan tällaista pääsee tapahtumaan. Viime aikoina lähitaloissa on kyllä nähty karhuja, roskiksia on käyty penkomassa ja pihoissa on käyty, Pihlainen kertoo.

Tapauksesta tehtiin ilmoitus poliisille ja petoyhdyshenkilölle. Petoyhdyshenkilö Petri Loberg kertoo käyneensä paikan päällä. Jälkiä hiekkatieltä tai läheisestä, nuoresta sekametsästä ei löytynyt. Myös Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta vahvistetaan, että tapaus on kirjattu ja paikan päällä on käyty.

Petoyhdyshenkilö Loberg on käynyt kuluneen syksyn aikana toteamassa useita karhuhavaintoja Korpilahden alueella. Hän kertoo, että karhuja liikkuu tällä hetkellä melkeinpä missä päin vaan Keski-Suomen maakunnan alueella.

