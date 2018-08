Jari Sillanpää käyttänyt metamfetamiiniin noin 24  000 euroa vuosien aikana – "En kadu mitään"

Samassa jutussa on syytteessä myös 11 muuta miestä, joista yhtä epäillään huumeiden maahantuonnista ja muita Sillanpään tavoin ostamisesta. Päätekijän epäillään ostaneen satoja grammoja kristallia Hollannista ja Thaimaasta ja myyneen ne Suomessa. Miestä syytetään törkeistä huumausainerikoksista. Syytetyt ovat suurelta osin myöntäneet teot, mutta erimielisyyttä on hankituista määristä, kertoi kihlakunnansyyttäjä Nina Keskinen.

– Jos hän on käyttänyt syyttäjän mukaan erittäin vaarallista huumausainetta, itselleen hän on pahaa tehnyt.

– Jos sä lupaat asioita – onko ne sitten hyviä tai huonoja – jos sä sitten petät jossain vaiheessa elämää, koska me ei voida tietää tulevaisuutta, niin se on ehkä pahin, mitä ihminen voi tehdä itselleen, niin sen takia en halua sanoa että tulenko mä ikinä enää, Sillanpää vastasi kysymykseen siitä, aikooko hän lopettaa huumeidenkäytön.

TUULI OIKARINEN / STT

Viihdetaiteilija Jari Sillanpää on käyttänyt vuosina 2014–2018 metamfetamiiniin arviolta noin 24 000 euroa, selviää Sillanpäätä koskevan huumetutkinnan esitutkintamateriaalista. Materiaali tuli julki keskiviikkona, kun Helsingin käräjäoikeudessa Sillanpäälle luettiin syytteet kahdesta huumausainerikoksesta.

Sillanpää kertoi esitutkinnassa maksaneensa aineesta 200 euroa grammalta. Hän on myöntänyt ostaneensa vuosien aikana yhteensä 118 grammaa. Myyjä on syytteen mukaan metamfetamiinia Hollannista ja Thaimaasta maahantuonut mies. Hänen epäillään levittäneen ainetta 11 miehelle, joista yksi on Sillanpää. Hän kertoi poliisin kuulustelussa hankkineensa pääosan huumeista käteisellä ja sopineensa kaupoista puhelimitse. Lisäksi Sillanpää on myöntänyt hankkineensa metamfetamiinia 10 grammaa Thaimaasta tuntemattomaksi jääneeltä mieheltä.

Sillanpää totesi kuulusteluissa, että grammamäärä kuulosti ensin järjettömältä, mutta että määrä voi olla todellinen, koska on kyse niin pitkästä ajasta.

Kotietsinnässä löytyi runsaasti välineitä

Huumejutun näyttö perustuu pitkälti viesteihin, joita maahantuojaksi syytetty mies on lähetellyt Sillanpään ja muiden ostajien kanssa. Ensimmäiset viestitodisteet ovat vuodelta 2014. Silloin Sillanpää vielä kyselee neuvoa piipun käyttöön. Metamfetamiinia voi polttaa piipulla.

Kauppoihin liittyvä viestittely on ollut vuosien varrella paikoin aktiivista. Tapaaminen on sovittu usein myyjän asunnolle tai sen alaovelle, mutta joskus mies on viestien perusteella tuonut aineita myös Sillanpäälle.

Maahantuojaksi syytetty mies varoittelee välillä viesteissä lähtevänsä matkoille. Ainakin yhdessä viestissä laulaja kertoo olevansa valmis maksamaan 400 euroa grammalta eli tuplat normaalista, kun myyjä oli lähdössä matkalle. Vastaus on, ettei ainetta ole, jolloin Sillanpää kommentoi: "Damn. Liian pitkä tauko tää".

Sillanpään asuntoihin tehtiin maaliskuussa kotietsinnät, joissa löytyi muun muassa kiristysremmi, desinfiointipyyhkeitä, ruisku, kaasupoltin ja lasipiippuja.

Sillanpää on myöntänyt syyllistyneensä kahteen huumausainerikokseen, joista syyttäjä on vaatinut jopa vajaata puoltatoista vuotta vankeutta, joka voidaan tuomita ehdollisena. Tuomio annetaan ensi viikon perjantaina.