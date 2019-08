"Jarkon lintuja" istutettiin lisää Päijänteelle – ministeriö kielsi metsästämisen sisämaassa

Päijänteen rannassa mökkiasukas oli hieraissut silmiään, sillä pihaan tepsutteli varsin vieraalta näyttävä lintu.

– Tarkemmin tutkittuaan hän totesi, että sehän on niitä Jarkon lintuja, Vesilintujen Siirtoistutus ry:n puheenjohtaja Jarkko Salonen naurahtaa.

Jarkon linnuilla mökkiläinen tarkoitti merihanhea, jonka siirtoistutuksen Jämsään Salonen aloitti metsästäjätoveriensa Teemu Pynnösen ja Lauri Lehdon kanssa viime kesänä. Tänä kesänä Salonen istutti lisää Perniöstä pyydystettyjä merihanhia.

– Kaksi kertaa tämän kevään aikana päästiin Perniössä ampumaan rakettiverkko. Saimme kiinni yhteensä kahdeksan aikuista ja kymmenen poikasta. Ne kuljetettiin sitten Perniöstä Jämsään ja vapautettiin Tiirinselälle, mies kertoo.

– Ensimmäistä kertaa meillä oli käytössä myös livekamera, jonka avulla pystyimme seuraamaan, milloin verkko kannattaa ampua. Jos merihanhi olisi nähnyt meidät, olisi se ampaissut karkuun. Se on todella arka lintu, Salonen jatkaa.

Viime kesänä merihanhen poikasia siirtoistutettiin Päijänteelle yhteensä 16 kappaletta. Salonen on tehnyt kuluneen kesän aikana havainnon, jonka mukaan 11 istutetuista on palannut Jämsän seudulle.

Merihanhi kuuluu rauhoitettuihin lintuihin. Maa- ja metsätalousministeriö on kieltänyt merihanhen metsästyksen kokonaan sisämaassa. Ministeriö myös suosittaa, että metsästäjät noudattaisivat rannikkoalueilla sallitussa merihanhen metsästyksessä enintään kahden linnun metsästäjä- ja päiväkohtaista kiintiötä.

Rajoitukset ovat tarpeen, sillä lintukanta on huolestuttavasti pienentynyt. Saariston ja rannikkoseutujen merihanhikantaa on onnistuttu viime vuosina kasvattamaan, mutta sisämaapesintöjä on yhä todella vähän.

Merihanhi on hitaasti levittäytyvä laji, joten sen vuoksi kannan kasvua pyritään turvaamaan rauhoittamisella. Siirtoistutuspuuhan perimmäinen tarkoitus on nopeuttaa levinneisyyttä.

– Arvioisin, että kyllä täällä sisämaassa taitaa mennä vielä se kymmenen-viisitoista vuotta ennen kuin merihanhia päästään metsästämään, Salonen pohtii.

Jämsän Koskenpäällä kuitenkin tehtiin Salosen mukaan viime syksynä havainto kahdesta kuolleesta hanhesta, jotka osoittautuivat Eviran tutkimuksissa merihanhiksi. Hanhet oli ammuttu. Salonen sanoo, ettei hän osaa sanoa, olivatko kyseiset hanhet juuri hänen istuttamiaan.

– Tämän tarinan opetus on se, että koska kuolleet hanhet olivat emo ja poikanen, niin ainakin se vahvistui, ettei kanta pääse kasvamaan.

Metsästyskausi on alkamaisillaan, joten Salosella on kaino toive:

– Älkää ampuko merihanhia.

Salosen ja kumppaneiden työ on vaatinut kasapäin tunteja ja ajokilometrejä, vaivannäköä ja hankintojakin. Käytännön vinkkejä miehet saivat Maaningalta siirtoistutusta tehneiltä, ja tänä vuonna jämsäläisille herui jopa muutama euro tukeakin. Ensi kesänä siirtoistutusta on jälleen tarkoitus tehdä.

– Mennään nyt kevät kerrallaan, Salonen toteaa tulevasta.