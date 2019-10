Jatkoajalle menevä Junckerin komissio kertoo luoneensa rahastollaan yli miljoona työpaikkaa

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker jatkaa komissaariensa kanssa näillä näkymin ainakin kuukauden yliajalle marraskuun loppuun. Samalla jatkuu varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen (kok.) työ.

Euroopan parlamentin oli tarkoitus äänestää tällä viikolla uuden komission luottamuksesta, mutta äänestys siirtyi. Uusi komissio olisi aloittanut lokakuun alussa.

Komission uusi puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ajautunut vaikeuksiin, koska Unkarin, Romanian ja Ranskan komissaariehdokkaat eivät läpäisseet EU-parlamentin seulaa. Parlamentissa odotetaan yhä uusia ehdokkaita hyllytettyjen tilalle.

Soppa sakenee, jos Britannia ei jätä unionia ennen kuin uusi komissio aloittaa. Silloin myös Britannia joutuu lähettämään Brysseliin komissaarinsa.

Katainen on kertonut jatkavansa komissiossa niin kauan kuin on tarpeen huolimatta siitä, että työ Sitran yliasiamiehenä alkaa vuoden alusta. Hänen tehtäviään komissiossa on jo rajoitettu uuden työn takia.

Yli miljoona työpaikkaa

Vaikka vanha komissio ei pääse vielä vapaalle, summattiin Junckerin kautta tiistaitäysistunnossa Euroopan parlamentissa.

Parlamentin ryhmänjohtajat kiittelivät luxemburgilaista niin sosiaaliasioiden nostamisesta EU:n agendalle kuin oikeusvaltion puolustamisesta.

EU-komissio kertoo, että se on synnyttänyt 1,1 miljoonaa työpaikkaa puheenjohtaja Junckerin investointirahaston avulla. Investointirahan puute oli yksi ongelmista, joihin komissio tarttui viisivuotisen kautensa aikana.

Kauden saavutuksia Euroopan parlamentissa summannut Juncker sanoo komission saavuttaneen sen mitä se lupasi. Eurooppa palautui vakaan kasvun aikaan.

Tuoreen selvityksen mukaan Euroopan investointipankin (EIP) satsaukset Junckerin esir-rahaston tuella kasvattivat EU:n kansantuotetta 0,9 prosenttia. Hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan lähivuosina.

Esir-rahaston työstäminen oli myös varapuheenjohtaja Kataisen keskeisiä tehtäviä.

"Viimeisen mahdollisuuden komissio"

Vuonna 2014 EU oli Junckerin mukaan hauraassa tilassa ja keskinäinen solidaarisuus rakoili.

– Siksi puhuimme viimeisen mahdollisuuden komissiosta, Juncker muistelee.

Hän halusi muodostaa poliittisen komission, jossa komissaarit olisivat kotimaidensa tunnettuja vaikuttajia ja kiertäisivät tiiviisti jäsenmaissa.

Junckerin komissio lupasi tunnetusti olla "iso isoissa asioissa ja pieni pienissä". Komission mukaan lainsäädäntöehdotuksia annettiin lopulta yli 80 prosenttia aiempaa vähemmän.

Saksalaisen von der Leyenin motto on samansuuntainen. Hän on luvannut, että jokaista uutta lainsäädäntöhanketta vastaan puretaan vanhaa.