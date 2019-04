"Jeesus johdatti meidät Äänekoskelle" – Katso kuvat uuden HalpaHallin avajaistunnelmista

Jykevien vartijoiden takana on juhlallinen sulkunauha. Taustalla näkyy mustaan sekä harmaaseen työasuun pukeutunut henkilökunta. Kauppaneuvos Esko Ylinen siunaa työntekijät tehtäviin rauhallisella äänellä, ja puheenparressa on pohjalaista sävyä.

Ennen ovien avaamista myös hänen puolisonsa Anna-Liisa Ylinen rukoilee HalpaHalli-ketjun 35 liikkeen, työntekijöiden ja asiakkaiden puolesta. On aika päästää Kotakennäälle avattavan liikkeen ensimmäiset asiakkaat tuulikaappiin.

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen puheessaan iloitsee uuden alueen veturiliikkeen avaamisesta sekä sen tuomista työpaikoista. Ylisen avajaispuhe taittuu todistamiseen. Hän kertoo lyhyesti ketjun Kokkolasta vuonna 1969 alkaneesta historiasta, ja kuinka Jumala on ollut hänen elämässään johdattaja monella tavalla.

– Hän halusi, että toteutan turvallisen ja edullisen ostopaikan. Jeesus johdatti meidät Äänekoskelle, Ylinen sanoi ja puheensa päätteeksi siunaa liikkeeseen saapuvat asiakkaat.

Sulkunauhan leikkausseremonian jälkeen myymäläpäällikkö Hanna-Leena Kingelin pyrki kättelemään mahdollisimman monta sisään tulevaa asiakasta. Ylisten baptistitausta tuo persoonallisia piirteitä kauppaketjun toimintaan ja valikoimiin. Sunnuntaiaukiolot tulivat ketjussa käyttöön vasta viime vuoden lopulla.

– Valikoimassamme ei ole tupakkatuotteita, iltapäivälehtiä ja alkoholia. Joitakin aikakausi- ja viikkolehtiä meillä on myynnissä. Rukous on meidän palavereissamme osa yhteisöllisyyttämme. Äänekoskella henkilökuntaa on kolmisenkymmentä. Kauppaneuvos puheessaan toivoi, että tämä on matalan kynnyksen kauppa, vaikka kukkulalla sijaitseekin. Meillä asiakas saa toimia itsenäisesti halutessaan, mutta henkilökunta on myös valmis palvelemaan. Arjessa toteutamme kauppaneuvoksen puheessaan painottaman turvallisen ja edullisen ostopaikan, sanoo Kingelin.

Kokkolan HalpaHallin varatoimitusjohtaja Ari Isohella näkee Kotakennään tulevaisuuden alueena yritystoiminnalle ja vapaa-ajanpalveluille.

– Äänekoski sopii erinomaisesti meidän strategiaamme, ja etsimme edelleen Keski-Suomesta uusia kauppapaikkoja. Kokemukset Saarijärveltä ja Muuramesta osoittavat, että Keski-Suomessa on kysyntää tämän tyyppiselle tarjonnalle, pohtii Isohella.

Äänekosken päivittäistavarakaupassa on kova kilpailu. Ale-Makasiinista Tokmanniksi muuttunut liike jakoi yllätysämpäreitään torstaina jo aamulla, ja HalpaHallin ämpärit olivat jaossa aamupäivällä. Myös Keskimaa ja Kesko ovat myös kookkaine marketteineen jakamassa ostajakuntaa teollisuuskaupungissa.