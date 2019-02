Jeesus parantaa tummaihoisen, joka muuttuu tervehdyttyään vaaleaksi – Toivakan kirkkoherra kritisoi kovin sanankääntein TV7:n lasten animaatiota

Televisiokanava TV7:llä esitetty animaatio, jossa Jeesus parantaa sairaan siten, että tämän tumma ihonsa muuttuu valkoiseksi, on herättänyt sosiaalisessa mediassa keskustelua.

Suomeksi dubatun animaatiosarjan Jeesus – Kuningaskunta ilman rajoja – Rikas ja köyhä mies sisältöjä kritisoi myös Toivakan kirkkoherra Panu Partanen.

– Puhdasta rasismia, typeryyttä ja epähistoriallista tuubaa. Spitaali ei muuta ihonväriä, korkeintaan aiheuttaa vaaleampia läikkiä. Videolla sairas näyttää selvästi tummalta afrikkalaiselta eikä spitaaliin viittaa kuin vaatetus. Jeesus joukkoineen taas on kuvattu vaaleina, sinisilmäisinä arjalaisina, vaikka tiedetään varmuudella, että hän ei ole ollut valkoihoinen, Partanen toteaa.

Lapsille suunnatun animaation epähistoriallisuus ja sen välittämä virheellinen, rasistinen kuva huolestuttaa Partasta. Hän kertoo kiinnittäneensä jo ennestään huolestuneena huomiota siihen, että animaation edustama amerikkalainen raamattufundamentalismi on saanut jalansijaa myös Suomessa, vaikka täällä uskonto ja tiede ovat perinteisesti olleet lähellä toisiaan.

– Ei uskota evoluutioon, ei uskota ilmastonmuutokseen, suhtaudutaan kielteisesti seksuaalivähemmistöihin... Suomessa uskonnonopetus on ollut laadukasta ja papeilla on yliopistokoulutus, mutta viime aikoina on ilmaantunut enemmän huolestuttavia suuntauksia, että kuka vaan voi sanoa mitä vaan ja mikä tahansa menee läpi. TV7 tietyltä osalta ylläpitää tätä aatetta, hän sanoo.

Partanen kertoo olleensa animaatiosta yhteyksissä TV7:ään. Keskisuomalaiselle kanavan toiminnanjohtaja Mirja Ojares vastasi, ettei TV7 kommentoi tapausta.

– Kyseessä on konservatiivinen kanava, joka ammentaa amerikkalaisesta konservatiivisuudesta. Ohjelmia ostetaan varmaan halvalla eikä kaikkea ehditä käymään läpi, mutta jonkinlainen vastuu pitäisi olla, millaista tietoa levitetään, Partanen pohtii.

Partanen törmäsi videoon rasisminvastaisessa RASMUS-Facebook-ryhmässä.

– Suomessa asioita katsotaan helposti valkoisen miehen heteronormatiivisesta näkökulmasta, ja silloin tällaiset asiat saattavat tuntua hiusten halkomiselta. On kuitenkin ihan eri asia elää näitä tilanteita todeksi. Mitä esimerkiksi maahanmuuttajalapsi ajattelee, kun katsoo videota? Että hän on sairas ja hänet tulisi eheyttää? Partanen kysyy.

– Uskontojen kenttä on monisyinen, enkä vastusta uskonnon monimuotoista tulkitsemista, mutta epäkristillisiä oppeja saa mielestäni kritisoida. Koulutetut teologit ovat jo pitkään opettaneet, ettei Raamattua pidä lukea kirjaimellisesti, mutta silti meillä on ihmisiä, jotka ajattelevat, että maailma luotiin kuudessa päivässä. Onhan näitäkin, jotka ajattelevat, että esimerkiksi homoseksuaalisuudesta voi eheytyä, mutta minä näen, että seksuaalinen suuntautuneisuus on ihonvärin tavoin annettu ominaisuus. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvilta ystäviltäni olen oppinut, että esimerkiksi kutsumalla seurakuntalaisia "veljiksi ja sisariksi" suljetaan muunsukupuoliset ulkopuolelle. Olenkin yrittänyt käyttää vaihtoehtoisia ilmauksia ja kutsua seurakuntalaisia vaikkapa sisaruksiksi tai Jumalan perheväeksi, Partanen sanoo.