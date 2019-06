Jeesus vetää Keuruulle taas jopa 30 000 ihmistä – Ison Kirjan Juhannuskonferenssin teemana tänä vuonna ydinsana

Suomen helluntaiseurakuntien suurjuhlaan, Keuruun Iso Kirja -opiston alueella pidettävään Juhannuskonferenssiin odotetaan jälleen kokoontuvan yhteensä lähes 30 000 sanankuulijaa. Teemana on kristillisen uskon ydinsana, Jeesus.

Konferenssin puhujavieras on ylikansoittuneiden Afrikan maiden hyväksi toimivan Christ for All Nations -järjestön johtaja Daniel Kolenda Yhdysvalloista. Häntä kuullaan konferenssin iltajuhlissa torstaista lauantaihin.

Viisipäiväinen tapahtuma tarjoaa alueen jättiteltoissa runsaan ohjelmakattauksen lapsiperheitä unohtamatta. Teematilaisuuksissa ja foorumeilla käsitellään ajankohtaisia aiheita, kuten monikulttuurisuutta, uskontojen kohtaamista, rasismia ja seksuaalisuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Runsas musiikkitarjonta pitää sisällään niin kirkkokonsertteja kuin trenditietoista ”nuorisomusiikkiakin”.

Kansainvälisille vieraille ja maahanmuuttajille järjestetään englanninkielisiä tilaisuuksia, ja juhlateltassa on tulkkauspalveluita.

Konferenssissa talkoilee noin 1 700 vapaaehtoista. Telttakaupungin rakentaminen alkaa pari viikkoa ennen tapahtumaa. Juhlavieraiden käytössä on myös yksi maamme suurimmista leirintäalueista, noin 60-hehtaarinen Iso Kirja Camping.

Juhlien kaikille avoimia tilaisuuksia voi seurata Radio Gospelissa ja UskoTV-kanavalla.