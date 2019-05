Jehovan todistajat saapuvat Jyväskylään – seminaariin odotetaan tuhansia kävijöitä päivittäin

Jehovan todistajat pitävät aluekonventin Jyväskylän Paviljongissa 14.-16. kesäkuuta. Seminaarin odotetaan keräävän väkeä yli 3000 henkilöä päivittäin. Tapahtumassa on viikonloppuna luvassa muun muassa puhesarjoja sekä kastetilaisuus Keltinmäen koululla uusille todistajille.

– Jyväskylässä asuvat Jehovan todistajat iloitsevat siitä, että he pääsevät tapaamaan muualta tulevia todistajia ja viettämään aikaa heidän kanssaan. Myös monet kaupungin hotellit, ravintolat ja kahvilat ottavat mielellään vastaan lukuisat konventtivieraat, sanoo paikallinen Jehovan todistajien tiedottaja Heikki Haarala.

Haarala epäilee, että monet hotellit ovat viikonlopuksi jo loppuunvarattuja, mutta moni vierailija aikoo majoittua myös tuttavillaan sekä palata koteihinsa iltaisin tapahtumien jälkeen.

Vuoden 2019 aluekonventin ohjelmassa käsitellään sitä, mitä apua Raamatun periaatteista on jokapäiväisessä elämässä. Teemana on rakkaus. Kaikkiin konventteihin on vapaa pääsy, eikä niissä kerätä kolehtia.

– Jehovan todistajat ovat täysin tavallisia ihmisiä, joiden elämää Raamatun periaatteet ohjaavat. Kannustaisin kaikkia raamatullisesta opetuksesta kiinnostuneita ennakkoluulottomasti vierailemaan tilaisuudessa, Haarala kehottaa.