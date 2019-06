Jehovan todistajien konventti järjestetään Jyväskylässä ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin – "Tämä on kesän kohokohta"

Jehovan todistajat ovat näkyneet Jyväskylän katukuvassa tällä viikolla tavallista enemmän. Pyörien perässä vedettävät mainostaulut ja ihmisiä lähestyvät todistajat ovat kiinnittäneet huomiota keskusta-alueella.

Selitys tähän löytyy Jyväskylän Paviljongista, johon on rakennettu puitteet Jehovan todistajien kolmipäiväiselle konventille. Konventtiin odotetaan päivittäin yli kolmea tuhatta osallistujaa, ja tuoleja on varattu peräti neljälle tuhannelle.

– Konventti koostuu erilaisista puheenvuoroista ja haastatteluista. Viime vuosina uutuutena ovat tulleet videot ja tänä vuonna nähdään kaksiosainen elokuva, joka käsittelee kuningas Josian elämää. Videot on kuvattu ympäri maapalloa, ja puheissakin noudatetaan samaa kaavaa jokaisessa konventissa, tapahtuman tiedottaja Tommi Ratilainen kertoo.

Ratilaisen mukaan näin varmistetaan se, että jokainen todistaja ympäri maailmaa saa samat opit ja keinot elämäänsä.

Perinteisesti konventeissa on nähty raamatullisista tapahtumista kertovia näytelmiä, mutta nyt on siirrytty digiaikaan: uuden valtavan led-näytön ansiosta liikkuvan kuvan näyttäminen on mahdollista tuhansien ihmisten yleisölle.

Keskiviikkona ja torstaina konventtia oli rakentamassa satoja vapaaehtoisia Jyväskylästä ja lähialueilta, jotkut kauempaakin.

Miksi Jehovan todistajat kokevat tärkeäksi saapua konventteihin jopa useamman kerran vuodessa?

– Joka kesä näissä on käyty, pienestä asti. Tämä on kesän kohokohta, jonne saapuu väkeä kahdensadan kilometrin säteeltä. Täällä tehdään yhdessä ja rauhassa, hyvässä hengessä, kertoo useampaan konventtiin vuodessa osallistuva Pauliina Raikko. Samaa mieltä on myös hänen puolisonsa Timo Raikko.

He ovat osallistumassa myös Jyväskylän jälkeen järjestettävään Helsingin suurkonventtiin viikon kuluttua.

Jehovan todistajien usein kohtamaa luulo siitä, että he odottavat maailmanloppua, ei Tommi Ratilaisen mukaan pidä paikkaansa.

– Odotamme uuden maailmanjärjestyksen syntymistä, pahuuden ja ongelmien loppua. Maailma ei ole tuhoutumassa, Ratilainen sanoo.

Toinen yleinen väärinkäsitys on se, että tästä mullistuksesta seuraava "paratiisi" olisi rajattu vain todistajille.

– Sitä ei ole meidän opeissamme rajattu mitenkään. Me emme voi päättää sitä, kuka paratiisiin pääsisi, emmekä haluaisikaan.

Sen julkisuudessa paljon pyörivän faktan he myöntävät, että liikkeestä eronneen kanssa ei kovin mielellään olla tekemisissä.

– Minulle tulee ainakin sellainen olo, että onko tämä ihminen minulle hyvää seuraa, jos emme elä samojen arvojen mukaan, Timo Raikko pohtii.

Hänen mukaansa todistajista eroavaa lasta ei kuitenkaan jätetä heitteille, eikä suljeta perheen ulkopuolelle.

Esiaviolliseen seksiin, aborttiin ja homoseksuaalisuuteen todistajat suhtautuvat kielteisesti. Alkoholia he kuitenkin saavat nauttia kohtuudella.

Jehovan todistaja saa kohdata ovelta ovelle kiertäessään ennakkoluuloja riittämiin.

– Keskustelemme ihmisen kanssa raamatusta vain, jos hän itse sitä haluaa. Me keskustelemme Timon kanssa lähinnä ulkomaalaistaustaisten kanssa, koska kuulumme englanninkieliseen seurakuntaan. Ulkomaalaiset ovat lähtökohtaisesti avoimempia hengellisistä asioista, kuin suomalaiset. Me molemmat pyrimme käyttämään kuukaudessa noin 70 tuntia keskusteluihin ihmisten kanssa, Pauliina Raikko kertoo.

Nämä luvut ovat mahdollisia osa-aikatyöllisyyden ansiosta. Timo Raikko työskentelee remonttimiehenä ja Pauliina henkilökohtaisena avustajana.

Tavallisen työssäkäyvän, perheellisen Jehovan todistajan raamatulliseen opetukseen käyttämä aika on noin 7–8 tuntia kuukaudessa.

– Joillakin ihmisillä on sellainen käsitys, ettei meidän elämäämme mahdu muuta ja se olisi kaikilla tavoin rajattua, mutta ihan tavallisia ihmisiä mekin olemme. Itse pelaan jalkapalloa, jääkiekkoa ja soitan kitaraa. Normaalia elämää, Timo Raikko sanoo.