Keskusrikospoliisi on tutkinut kevään aikana ex-jengipomo Keijo Vilhusen osuutta Vuosaaren vuoden 2003 palkkamurhaan. Tutkinnassa on selvitetty muun muassa sitä, kuka soitti palkkamurhan jälkeen vihjepuhelun, jossa kertoi haluavansa tehdä ilmiannon poliisille. Tallenne puhelusta on vain muutaman sekunnin mittainen.

STT:n tietojen mukaan KRP:lle on kerrottu uusissa kuulusteluissa, että vihjepuhelun aikoihin silloinen jengipomo Vilhunen olisi saanut tietoa murhan toteutumisesta Ravintola Sikarihuoneella Helsingissä. Vihjepuhelu on soitettu ravintolan lähistöltä niin sanotun Ruttopuiston eli Vanhan kirkkopuiston kupeesta.

Vuosaaressa murhattiin ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal, joka oli kähveltänyt kaveriltaan rahaa Arlandan lentokentän vuoden 2002 rahakuljetusryöstön saaliista, päässyt todistajansuojeluohjelmaan ja irroittautunut siitä. Murhasta tuomittiin aikanaan kolme suomalaisrikollista ja murhan ruotsalainen tilaaja.

Tutkinnanjohtaja Esa Virtasen mukaan poliisi tutkii yhä, kuka vihjepuhelun soittaja on.

– Kyllä tiettyjä ajatuksia on, mutta sitä ei voi sanoa vielä varmaksi.

Vihjepuhelusta ei löydy mainintaa alkuperäisestä esitutkinnasta, minkä syytä KRP Virtasen mukaan niin ikään tutkii.

"Perätön ilmianto"

STT:n tietojen mukaan murhatutkinnassa poliisille ovat avautuneet muun muassa teosta tuomitut Raimo Andersson ja Jani Leinonen. Andersson kuului Vilhusen tavoin Me Olemme Rikollisten Eliittiä -järjestöön ja Leinonen sitä lähellä olleeseen Natural Born Killers -liivijengiin. Myöhemmin jengit ovat yhdistyneet Rogues Galleryn kanssa United Brotherhoodiksi.

KRP:lle on kerrottu, että Vilhunen olisi osallistunut palkkamurhan järjestelyihin. Tammikuussa Vilhunen viestitti STT:lle asianajajansa Markku Fredmanin välityksellä, että kyse on perättömästä ilmiannosta.

– Jo Juice Leskinen ilmiannettiin aikanaan perättömästi, Fredman sanoi päämiehensä puolesta ja viittasi lähes 30 vuoden takaiseen perättömään ilmiantoon törkeästä huumerikoksesta.

Muusikko Leskisen ilmiantoi aikanaan perättömästi Ünsalin murhasta tuomittu Andersson, silloinen Jaatinen. Ilmiannon tarkoituksena oli muuttaa huumerikosten näyttökynnystä, jotta esimerkiksi tekijäkumppanin ilmianto ei johtaisi automaattisesti langettavaan tuomioon.

Andersson tapettiin kotiinsa viime huhtikuussa. Poliisi on tutkinut tekoa tappona.

Poliisirikokset yhä seurannassa

Poliisin puhelinkuuntelussa ollut Leinonen kytki jo pian Ünsalin murhan jälkeen puhelimessa Keijo-nimisen miehen murha-asunnon kalusteiden katoamiseen. Päävuokralaisena murha-asunnossa oli Saaraksi kutsuttu nainen, jonka kanssa Helsingin huumepoliisin silloisella päälliköllä Jari Aarniolla on ollut käräjätuomion mukaan seksisuhde virka-ajalla.

STT:n tietojen mukaan viranomaisille on kerrottu väitteitä, jotka liittävät sekä Vilhusen että Aarnion murha-asunnon alivuokraamiseen. Aarnio on kiistänyt STT:lle liittyvänsä asunnon alivuokraamiseen.

– Sen verran voin sanoa, että minua ei tietystikään ole tarvittu näihin prosesseihin, kun kaikki osapuolet tuntevat toisensa, Aarnio sanoi tammikuussa.

Poliisirikoksista ei ole avattu esitutkintaa, vaan ne ovat yhä selvittelyn tasolla.

Jos poliisi olisi tiennyt murhasta etukäteen ja jättänyt sen estämättä, asiasta voitaisiin nostaa syyte. Esimerkiksi poliisin tiedottajan suojelu rikossyytteiltä taas olisi vanhentunut.