Jimillä, 7, oli tikkari, kirja ja peli matkakavereina – Missä iässä lapsi voi matkustaa yksin julkisilla kulkuneuvoilla?

Ei jännittänyt! hihkaisee Jimi Karjalainen, 7, kun hän kuvailee juhannusviikolla tekemäänsä junamatkaa Siilinjärveltä Kajaaniin.

Sen sijaan äiti Meri-Tuulia Karjalainen myöntää jännittäneensä hieman poikansa ensimmäistä yksin tehtävää reissua. Hän kuitenkin luotti poikansa pärjäävän, sillä he olivat perheenä matkustaneet maailmalla.

Äiti oli selvittänyt etukäteen, missä vaunussa konduktööri matkustaa ja varannut lapselleen samasta vaunusta paikan. Kun juna pysähtyi Siilinjärvellä minuutiksi, konduktööri saattoi Karjalaisen paikalleen ja tarkisti samalla hänen lippunsa. Hän ei käynyt lapsen luona myöhemmin matkan aikana, mutta Karjalainen pärjäsi hyvin silti.

– Ensimmäisestä kuulutuksesta ei saanut selvää. Mutta seuraavan jo kuulin selvemmin, Jimi Karjalainen muistelee.

– Lapinlahti, Iisalmi, Sukeva, Kajaani... hän osaa yhä luetella matkan varrella olevat pysäkit.

Eri yhtiöillä eri käytäntöjä

Osa joukkoliikenneyhtiöistä on asettanut yksin matkustavalle lapselle alaikärajan. Toiset puolestaan luottavat vanhempien harkintakykyyn. Osalla on käytössä lapsipassi, joka annetaan saattajalle, kuljettajalle ja matkustajalle. Lapsipassissa on saattajan ja vastaanottajan yhteystiedot.

1. VR

Eri yhtiöiden asettamat alaikärajat yksin matkustaville lapsille vaihtelevat. VR ei ole asettanut alaikärajaa yksin matkustavalle lapselle. Vaikka junan kaikista matkustajista huolehditaan, vanhempien tulee ottaa huomioon, että konduktööreillä ei ole lasten hoitovastuuta junassa, vaan lapsi on vanhempiensa vastuulla. Kaukoliikenteessä 4–16-vuotias lapsi saa 40 prosenttia alennusta lipun hinnasta.

2. Onnibus.com

Onnibus.comissa 11-vuotias tai nuorempi lapsi saa matkustaa 15-vuotiaan kanssa. 12–14-vuotiaat lapset voivat matkustaa itsenäisesti huoltajan kirjallisella suostumuksella. Yli 15-vuotiaat voivat matkustaa itsenäisesti. Vastuu lapsesta on vanhemmalla, ei kuljettajalla.

3. Onnibus FLEX

Onnibus FLEX ei ole määritellyt yksin matkustavalle lapselle alaikärajaa, vaan huoltaja arvioi, pystyykö lapsi matkustamaan yksin. Matkan onnistumisen varmistamiseksi käytössä on lapsipassi. Vastuu lapsesta on vanhemmilla, ei kuljettajalla.

4. Savonlinja

Yksin matkustavalle lapselle ei ole asetettu alaikärajaa, vaan Savonlinja luottaa vanhempien harkintakykyyn. Kuljettaja ei pysty hoitamaan lasta matkan aikana. Savonlinjan nettisivuilla mainitaan, että paras istumapaikka lapselle on välittömästi kuljettajan takana olevilla penkeillä. Yhtiö toivoo, että lapsi saatetaan asemalle ja linja-auton saapuessa hänet tullaan noutamaan asemalta. Myös Savonlinjalla on käytössään lapsipassi.

5. Finnair

Alle viisivuotias lapsi saa matkustaa lennolla vähintään 15-vuotiaan perheenjäsenen kanssa. Mikäli saattaja on perheeseen kuulumattoman, hänen täytyy olla vähintään 18-vuotias.

Jos lapsi on 5–11-vuotias, hän voi matkustaa Suomen sisäisillä lennoilla 12-vuotiaan tai vanhemman perheenjäsenen kanssa. Jos saattaja on perheeseen kuulumaton, hänen tulee olla vähintään 16-vuotias. Ulkomaanlennoilla 5–11-vuotias lapsi saa matkustaa 16-vuotiaan perheenjäsenen kanssa tai vähintään 18-vuotiaan perheeseen kuulumattoman saattajan kanssa.

Yleensä lapsimatkustajat pääsevät koneeseen ennen muita. Helsinki-Vantaan lentoasemalla saattaja voi viedä lapsen lähtöportille asti, kunhan hänellä on passi mukanaan.

Matkustamohenkilökunta huolehtii lapsesta lennon aikana. Koneen laskeuduttua maapalveluhenkilökunta saattaa lapsen tuloaulaan, jossa lapsi luovutetaan huoltajan etukäteen ilmoittamalle henkilölle. Henkilön tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Myös lennon myöhästyessä lapsesta huolehditaan ja huoltajalle ilmoitetaan mahdollisista muutoksista. Vanhempien on hyödyllistä huomioida, että yksin lentävä lapsi saattaa tarvita mukaansa erityisiä matkustusasiakirjoja.

Jimin junamatka sujui hyvin

Jimi Karjalaisen puolentoista tunnin istuminen tuntui vain tunnilta Risto Räppääjän, tikkarin ja kännykkäpelien ansiosta.

Matkan helpottumiseksi Karjalaisella oli mukanaan vain yksi reppu. Hän tarkisti huolellisesti, ettei ollut unohtanut mitään yläkerran matkustusvaunuun.

– Portaissa tai alakerrassa palasin vielä katsomaan, jäikö jotain, hän kertoo.

Kokonaisuudessaan junamatka sujui sekä äidin että pojan mielestä hyvin. Vanhemmat olivat neuvoneet Karjalaista tulemaan junan alakertaan, kun Kajaanin pysäkkiä kuulutettaisiin.

He myös ohjeistivat pientä matkustajaa pysymään paikoillaan Kajaanin asemalla, jotta mummon olisi mahdollisimman helppo löytää hänet.

Lisäksi äiti muistutti, ettei poika saa lähteä kenenkään tuntemattoman mukaan.