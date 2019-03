Jo joka kolmas yli 16-vuotias suomalainen saa eläkettä

Suomessa on jo lähes 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä, kertoo Eläketurvakeskus. Kaikista 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on jo kolmannes.

Vielä vuonna 2008 vain kahdessa kunnassa eläkkeensaajien osuus yli 16-vuotiaista oli yli puolet. Nyt näitä kuntia on jo 50. Muutos on ollut nopea ja heijastaa koko Suomen ikärakenteen muutosta, sanoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

– Samaan aikaan kuntien määrä on vielä vähentynyt Suomessa, eli siinä mielessä muutos on vielä isompi, Palotie-Heino sanoo.

Eläkkeensaajien osuus on suuri etenkin Itä-Suomessa. Suomen eläkevaltaisin maakunta on Eläketurvakeskuksen mukaan Etelä-Savo, ja seuraavina tulevat Kainuu ja Kymenlaakso. Maakunnista vain Uudellamaalla on eläkkeensaajia alle 30 prosenttia.

Vain perhe-eläkettä saavia ei lasketa omaa eläkettä saaviin. Leskelle ja lapsille maksettava perhe-eläke turvaa toimeentulon perheenhuoltajan kuoltua.

Suurimmat eläkkeet Kauniaisissa

Keskimääräinen kokonaiseläke oli viime vuonna 1 680 euroa kuukaudessa. Eläketurvakeskuksen mukaan lähes 40 prosentilla eläkkeensaajista eläke jää alle 1 250 euron kuukaudessa. Heistä kaksi kolmesta on naisia.

Suuria yli 3 000 euron eläkkeitä sai seitsemän prosenttia eläkkeensaajista. Heistä selkeä enemmistö on miehiä.

Suomen suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla. Kuntatasolla Kauniainen nousee omaan luokkaansa 3 059 euron keskieläkkeellään. Suomen pienin keskieläke on Etelä-Pohjanmaan Isojoella, 1 215 euroa.

– Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että kaikissa kunnissa miesten eläkkeet ovat keskimäärin korkeammat kuin naisten, Palotie-Heino kertoo.

Miesten keskieläke oli 1 898 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 499 euroa eli reilun viidenneksen vähemmän.

"Lupauksia kannattaisi peilata laskelmia vasten"

Vaalien lähestyessä puolueilta on sinkoillut erilaisia eläkeavauksia. Isojen puolueiden osalta hintalapultaan mojovin avaus on ollut SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen esittämä "vappusatanen". Viime keväänä Rinne lupasi vappupuheessaan SDP:n parantavan pienillä eläkkeillä elävien ihmisten toimeentuloa. Rinne lupasi puheessaan 100 euroa nettona kuukaudessa lisää alle 1 400 euron eläkkeisiin. Tämä toteutettaisiin useamman vuoden ohjelmalla.

Palotie-Heino ei ota kantaa eri puolueiden eläkelupauksiin, mutta viittaa Eläketurvakeskuksen tuoreisiin laskelmiin. Pitkällä aikavälillä syntyvyyden lasku aiheuttaa työeläkemaksuun voimakkaan korotuspaineen.

– Kannattaisi näitä laskelmia vasten peilata lupauksia. Haasteita riittää pelkästään tällä nykyjärjestelmälläkin jo, Palotie-Heino sanoo.

Hänen mukaansa pieniin eläkkeisiin voi olla ehkä tarpeen tehdä tarkistuksia.

– Silloin täytyy ottaa kokonaisuus haltuun ja miettiä, miten rahoitus hoidetaan pitkällä aikavälillä. Kyse ei ole vain yhdestä vuodesta, vaan kumulatiivisesta vaikutuksesta tuleville vuosikymmenille, Palotie-Heino sanoo.