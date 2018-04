Jo nuorten lasten pornon katselu tai sen näkeminen on yleistä, kertoo Väestöliiton lastenpsykiatri Raisa Cacciatore. Käsitystä tukevat niin Väestöliiton tutkimukset kuin myös liiton poikien ja nuorten miesten puhelimeen tulleet yhteydenotot. Porno voi olla lapselle käsittämätöntä, ahdistavaa ja pelottavaa ja voi aiheuttaa lapselle traumoja. Sitä nähdään esimerkiksi mobiililaitteiden kautta.

Jos pääsyn materiaalin onnistuu estämään lapsen omasta kännykästä, sille altistutaan esimerkiksi vanhempien lasten tai kavereiden kautta.

Cacciatore pitää selvänä, ettei lapsia voi suojata loputtomiin internetin sopimattomille aineistoille altistumiselta.

– Esimerkiksi päiväkotikasvattajille tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että 88 prosenttia heistä oli huolissaan lasten altistumiselta liialle tiedolle, johon he eivät ole kypsiä, Cacciatore kertoo.

Vanhemmille tehdyssä tutkimuksessa taas selvisi, että seksuaalisuudesta puhuminen askarruttaa heitä. Cacciatoren mukaan kuitenkin juuri puhuminen lapselle olisi tärkeää.

Lapsi ei ymmärrä, että porno on näytelmää

Cacciatore kertoo, että hänelläkin on ollut terapiassa ihmisiä, jotka ovat lapsuudessaan altistuneet pornolle ja kärsivät siitä edelleen.

– Käytännössä silloin kun lapsi on sitä nähnyt, kukaan ei ole pystynyt lapsen tasolla selittämään, että tämä on näyteltyä, vapaaehtoista ja se on tarkoitettu hätkähdyttämään. Että ihmiset eivät syö toisiaan, satuta toisiaan tai eivät ole hoitamassa kauheaa hätää vaan ovat siinä huvittelemassa.

Hän neuvoo, että pornoa selittäessä olisi hyvä samalla kertoa myös seksistä positiivisessa mielessä.

– Että se sisältää nautintoa ja tunteita. Ja että tehdään vain sitä, mitä molemmat haluavat ja toivovat, ja että on aina vapaus sanoa ei.

Rajoittamista tärkeämpää onkin hänen mukaansa se, että lapsella on puheyhteys aikuiseen, joka selittää ja käy lapsen kanssa pornon herättämiä tunteita läpi.