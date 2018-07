Joensuun yökerhopuukotuksessa erittäin vakavasti loukkaantuneista yksi on vahtimestari – poliisi etsii kahta miestä

Joensuussa yökerho Ilonassa viime yönä tapahtuneessa puukotuksessa loukkaantuneista kolmesta ihmisestä yksi on vahtimestari, kertoo poliisi. Vahtimestari oli mennyt väliin tilanteeseen.

Kaikkien uhrien vammat ovat poliisi mukaan erittäin vakavat ja heidät on toimitettu sairaalahoitoon. Uhreja saattaa poliisin mukaan olla myös enemmän kuin tällä hetkessä on tiedossa. Poliisi pyytää mahdollisia uhreja ilmoittautumaan mahdollisimman pian.

Poliisi etsii kahta epäiltyä tekijää, jotka ehtivät paeta paikalta juosten etelään päin. Paikalta paenneista miehistä toinen on hoikka ja siilitukkainen. Yllään hänellä oli valkoinen t-paita, farkkushortsit ja tennarit. Toinen miehistä on poliisin mukaan ruumiinrakenteeltaan tukevampi ja pukeutunut vihreään kauluspaitaan, lippalakkiin sekä tummiin, polvipituisiin housuihin ja tennareihin. Kumpikin miehistä on poliisin mukaan noin 175–180 senttiä pitkä.

Poliisi sai tiedon tapahtuneesta hieman kello kahden jälkeen perjantaiaamuna.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikista tiedoista ja havainnoista Itä-Suomen poliisille numeroon 0295 456 461.