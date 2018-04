Joensuussa yökerhossa puukotettu on paikkakuntalainen 18-vuotias mies

Joensuussa yökerhossa puukotetun miehen tila on vakaa, kertoo poliisi. Puukotettu on 18-vuotias joensuulainen mies. Poliisin mukaan sairaalahoidossa olevalla miehellä on useita teräaseella tehtyjä vammoja, jotka ovat olleet hengenvaarallisia.

Teosta epäiltynä on otettu kiinni 20-vuotias joensuulainen mies. Poliisin mukaan epäiltyä ei ole vielä kuulusteltu. Hänen vangitsemisasiansa on esillä loppuviikosta.

– Sellainen on ajatus, että häntä jututettaisiin mahdollisimman nopeasti, viimeistään huomenna, kertoo rikoskomisario Simo Hämäläinen.

Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä.

Poliisi on käynyt läpi yökerhon valvontakameratallenteita sekä puhuttanut uhria ja todistajia. Poliisilla on tällä hetkellä melko selkeä kuva tapahtumien kulusta, mutta tapahtumaan johtaneiden syiden sekä taustojen selvittämistä jatketaan.

Poliisi muun muassa selvittää, tunsivatko uhri ja teosta epäilty toisensa entuudestaan. Hämäläisen mukaan teko on kohdistunut vain 18-vuotiaaseen uhriin.

– Mikään ei tässä vaiheessa viittaa siihen, että muille olisi aiheutunut konkreettista vaaraa. Jokainen kuitenkin ymmärtää, että jos teräaseen kanssa heilutaan yökerhossa, missä ihmiset ovat eriasteisessa humalatilassa, niin onhan siinä potentiaalista vaaraa.

Veriteko tapahtui viime yönä hieman ennen kello kahta. Paikalle hälytettiin useita poliisin ja ensihoidon yksiköitä.