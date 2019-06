Joensuusta löytyi lauantaina ruumis – poliisi pyytää apua henkilöllisyyden selvittämiseksi

Poliisi pyytää yleisöltä apua Joensuusta löytyneen vainajan henkilöllisyyden selvittämiseksi. Ruumis löytyi Joensuun Vehkalahdelta lauantaina.

Esimerkiksi oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus ei valaissut miehen henkilöllisyyttä. Poliisi uskoo, että mies on päätynyt veteen viime talven tai kevään aikana. Hänen taskuistaan on löytynyt lompakko, jossa on ainoastaan vähäinen määrä kolikoita sekä neljä kitaransoitossa käytettävää vaaleanpunaista plektraa.

Kuollut mies on vaaleaihoinen, ruumiinrakenteeltaan hoikka, noin 30–60-vuotias ja hänellä oli yllään musta Merci-merkkinen villakangastakki kokoa 50 sekä musta pitkähihainen poolopusero. Takki on napeilla edestä kiinnitettävää mallia. Lisäksi miehellä oli yllään mustat Levis-merkkiset farkut, pitkälahkeiset alushousut ja jalassaan mustat Haix-merkkiset, nahkaiset ja matalavartiset turvakengät kokoa 45. Vaatetus on yleisilmeiltään siisti.

Miehen pituus on 170–180 senttiä, ja mies on päälaelta lähes kalju. Miehellä oli lyhyt leukaparta.

– Vainajassa tapahtuneiden muutosten vuoksi poliisilla ei ole mahdollisuutta julkaista minkäänlaista kuvaa vainajasta, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisi pyytää havainnot esimerkiksi Kuhasalon ja Vehkalahden alueella tuntomerkkeihin sopivista yksinään asuneista tai oleskelleista miehistä, joista ei muutamiin kuukausiin ole havaintoja.