Johan Bäckman esitteli pronssisoturia MV-oikeudenkäynnin aluksi – syyttäjän mukaan hän ja MV-julkaisun perustaja tekivät toimittaja-kirjailijan elämästä piinaa

MV-julkaisun perustajan Ilja Janitskinin ja Johan Bäckmanin hovioikeudenkäynti jatkuu vielä tämän viikon vainoamis- ja kunnianloukkauskokonaisuudella, jossa asianomistajana on toimittaja-kirjailija Jessikka Aro.

Maanantain istuntopäivä alkoi syyttäjä Juha-Mikko Hämäläisen asiaesittelyllä. Hänen mukaansa Bäckman ja Janitskin tunsivat toisensa ja tekivät yhdessä Aron elämästä hankalaa sen jälkeen, kun Aro oli tehnyt Ylelle vuonna syyskuussa 2014 artikkelin, joka käsitteli Venäjän informaatiovaikuttamista.

– Tyypillistä vainoamiselle on se, että vaikka tällaiset yksittäiset osateot eivät olisi mitenkään erityisen ahdistavia tai pelottavia, menettelyn toistuvuus aiheuttaa ahdistusta tai pelkoa.

Hämäläisen mukaan toiminta, josta Bäckmania syytetään, jatkui puolitoista vuotta.

– Aroon kohdistunut vainoaminen on muiden tähän kokonaisuuteen kohdistuvien osatekojen kanssa käytännössä tuhonnut hänen elämänsä. Esimerkiksi liikkuminen yleisillä paikoilla on vaikeutunut.

Syyttäjän mukaan Bäckman on useiden internetin eri sivustoille kirjoitettujen artikkeleiden takana. Niissä muun muassa halvennetaan Aroa esimerkiksi käsittelemällä hänen vanhaa rikostuomiotaan ja leimaamalla hänet amerikkalais-baltialaisten erikoispalvelujen agentiksi.

Käräjäoikeus katsoi aiemmin, että muun muassa Bäckmanin esittämät valheelliset väitteet ja vihjaukset käynnistivät sosiaalisessa mediassa Aroon kohdistuneen, laajamittaisen vihakampanjan. Siihen on sisältynyt lukematon määrä Aroon kohdistettuja epäasiallisia yhteydenottoja ja häntä koskevia viestejä ja kommentteja.

Yksi kanava tämän vihakampanjan toteuttamiseksi oli syyttäjän mukaan MV-julkaisu. Arosta kirjoitettiin hänen puolustuksena mukaan liki 200 herjaavaa artikkelia MV-julkaisuun sinä aikana, kun Janitskin oli julkaisun takana.

Janitskin kiistää olleensa vastuussa MV-julkaisun sisällöstä, toisin kuin käräjäoikeus aiemmin katsoi. Myös Bäckman kiistää kaikki syytteet hovioikeudessa.

Bäckman: Ei vainoamista, keskustelu kuuluu sananvapauteen

Bäckmanin avustajan mukaan Bäckmanin kirjoitukset olivat yhteiskunnallista valtaa käyttävän toimittajan kirjoitusten arvostelua, joka kuuluu sananvapauden piiriin. Oikeustieteen maisteri Noora Virta totesi, että Aro on itse toimittajana ottanut esiin vieraan vallan aikeet vaikuttaa suomalaiseen päätöksentekoon.

– Keskustelu toimittajan kirjoituksista kuuluu sananvapauden piiriin. Päämieheni kirjoitukset eivät vastaa vainoamisen tunnusmerkistöä, Virta sanoi oikeudessa.

Se, että Aron vanhaan rikostuomioon liittyen on kirjoitettu satoja kirjoituksia ympäri internetiä, ei ole Virran mukaan Bäckmanin vika, vaikka Bäckman kaivoikin vanhan tuomion esille.

– Bäckman on saanut asiakirjat haltuunsa ja tämän jälkeen hän on keskustellut Janitskinin kanssa asiakirjojen sisällöstä. Bäckman on kehottanut varovaisuuteen. Julkisesta tuomiosta keskusteleminen ei voi olla yllyttämistä kunnianloukkaukseen, Virta katsoo.

Aron asianajajan Martina Kronströmin mukaan on selvää, että Janitskin on toiminut Bäckmanin hyväksi. Puolustusasianajaja kertoi, että hänelle tulee edelleen huono olo lukiessaan muun muassa MV:ssä julkaistuja tekstejä, jotka ovat oikeudessa kirjallisena todisteena.

– On tärkeää, että tällaisten sivujen taustahenkilöt saadaan vastuuseen. Muuten tilanne menee ihan mahdottomaksi, jos voidaan julkaista ihan mitä vaan, eikä kukaan joudu vastuuseen.

Puolustuksen mukaan Aron elämänlaatu on heikentynyt huomattavasti. Hänelle on aiheutunut pelkoa, ahdistusta ja kärsimystä, ja häneen kohdistuu viranomaistenkin mukaan impulsiivisen väkivallan uhka.

Oikeustalon edessä pieni mielenilmaus

MV-julkaisun kannattajaporukka piti oikeustalon edessä tänä aamuna parinkymmenen hengen mielenosoitusta, ja oikeudenkäyntiä saapui seuraamaan useita ihmisiä. Myös Bäckman on paikalla oikeudenkäynnissä.

Käräjillä Janitskin tuomittiin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen yhteensä 16:sta eri teosta. Käräjäoikeuden mukaan Janitskin valjasti verkkojulkaisunsa asiattoman ja useiden ihmisten kunniaa loukkaavan keskustelun julkaisupaikaksi.

Bäckman tuomittiin käräjillä vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen muun muassa Venäjän informaatiovaikuttamista tutkineen Aron vainoamisesta. Törkeästä kunnianloukkauksesta ja yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen tuomitun Bäckmanin toiminta sai käräjäoikeuden mukaan aikaan sen, että myös muut ihmiset alkoivat häiritä Aroa.

Bäckman laittoi käytävällä leikiksi

Ennen istuntoa hovioikeuden käytävällä nähtiin jonkinlainen nokkapokka oikeudenkäyntiä seuraamaan tulleiden välillä. Bäckman tuli rauhoittamaan tilannetta, joka ei kärjistynyt leikkimielistä videokuvauskilpailua kummemmaksi. Tämän jälkeen käytävällä nähtiin vielä näytös, kun Johan Bäckman intoutui esittelemään ilmeisesti pronssisoturin pienoismallipatsasta lehtikuvaajille.

Bäckman on toimittanut muun muassa Arolle kipsijäljennöksen Viron kiistellystä pronssisoturipatsaasta, minkä Aro on kokenut verhotuksi uhkaukseksi.

Toisen maailmansodan neuvostosotilaiden muistomerkkinä toimineen pronssisoturipatsaan siirtäminen pois Tallinnan keskustasta aiheutti noin kymmenen vuotta sitten ulkopoliittisen kiistan Viron ja Venäjän välillä.

Usein Venäjän mediassa esiintyvä Bäckman on toiminut Pohjois-Euroopan edustajana Venäjän presidentin alaisessa Venäjän strategisen tutkimuksen instituutissa RISI:ssä, kertonut edustavansa Itä-Ukrainan separatisteja ja esiintynyt usein julkisuudessa muun muassa Venäjän ja Suomen välisten lapsiasiakiistojen yhteydessä.