Johtajaylilääkäri: Koronatilanne Keski-Suomessa edelleen rauhallinen – tänään todettujen tapausten tartuntaketjut tunnetaan ja altistuneet on asetettu karanteeniin

Keski-Suomessa on todettu tiistaina neljä uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on sairaanhoitopiirin toteamana havaittu 96, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoissa taas maanantaina 123, lisäksi Jämsässä oli 10 tautitapausta.

THL:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin luvut poikkeavat hieman toisistaan, koska THL:n lukuihin päätyvät kaikki keskisuomalaisilla ihmisillä todetut tartunnat, sairaanhoitopiiri taas raportoi vain heidän itsensä toteamat tapaukset.

Sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva toteaa, että koronatilanne on pysynyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella rauhallisena, eikä hallitsematonta epidemiaa ole edelleenkään.

– Koronavirukseen sairastuneiden lähikontaktit on saatu hyvin jäljitettyä koko pandemian ajan. Muun muassa tänään todettujen neljän positiivisen näytteen antaneiden henkilöiden tartuntaketjut tunnetaan ja altistuneet on asetettu karanteeniin.

Uudenmaan alueen eristys on jo purettu pääsiäisen jälkeen ja vapun jälkeen ministerit kertovat aikovatko he lähiaikoina purkaa rajoituksia lisää. – Rajoituksia purettaessa tartuntajäljitys on erityisen tärkeää. Tällä tavoin meillä on mahdollisuus saada infektoituneet henkilöt nopeammin karanteeniin ja rajoittaa epidemian etenemistä, Paloneva toteaa.