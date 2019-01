Joillakin Nordean asiakkailla vaikeuksia maksamisessa – "Ongelma poistuu sovelluksen päivittämisellä"

Joillakin Nordean asiakkailla on ollut hankaluuksia saada älylaitteiden tunnuslukusovelluksen uusi, päivitetty versio toimintaan.

Tunnuslukusovelluksesta on tullut tällä viikolla uusi versio, joka suurimmalla osalla asiakkaista on jo käytössä. Pieni osa asiakkaista ei kuitenkaan ole päivittänyt uutta versiota. Sovellus ei toimi, jos uusi versio ei ole käytössä,

– Suurimmalla osalla asiakkaista uusi versio on päivittynyt automaattisesti. Joitakin yhteydenottoja sovelluksen päivitysongelmista on tullut. Ongelmat ovat ratkenneet sillä, että asiakas on päivittänyt sovelluksen, Marko Mettenranta Nordean viestinnästä kertoo.

Asiakkaille, joilla on ollut vanha versio käytössä, on lähetetty sovellukseen viesti, jossa kehotetaan lataamaan uusi versio.

Tunnuslukusovellus on mobiililaitteeseen ladattava sovellus, jolla voi tunnistautua ja vahvistaa tapahtumia verkko- ja mobiilipankissa. Tunnuslukusovelluksen lisäksi verkko- ja mobiilipankkiin voi tunnistautua tunnuslukulaitteella sekä paperisilla tunnuslukulistoilla.