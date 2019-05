Joka neljäs aikuinen sairastaa tätä kansantautia – jo pienillä teoilla huomattavia vaikutuksia

Rasvamaksa on noussut jo kansantaudiksi Suomessa, sillä noin miljoonan suomalaisen maksa on rasvoittunut. Aikuisista joka neljännellä on rasvamaksa, kaikilla suomalaisilla noin joka viidennellä. Miltei kaikilla lihavilla ihmisillä on rasvamaksa. Sama ongelma on isolla osalla tyypin 2 diabeetikoista.

Vyötärölihavuus lisää riskiä maksan rasvoittumiselle. Jos rasvaa on keskikehossa runsaasti, maksa on todennäköisesti rasvoittunut, sanoo Munuais- ja maksaliiton kehittämispäällikkö Hanna Eloranta.

– Rasvamaksa on yleistynyt hurjasti länsimaissa elintapojen muutosten ja ylipainon lisääntymisen myötä. Entistä nuorempien maksat ovat rasvoittuneet.

Rasvamaksa tarkoittaa, että vähintään viisi prosenttia maksan soluista on rasvoittuneita. Rasvamaksatauti voi aiheuttaa rasvamaksatulehduksen, joka taas saattaa johtaa jopa maksakirroosiin, maksan vajaatoimintaan tai maksasolusyöpään.

Alkoholin käyttö lisää rasvamaksan riskiä, mutta enemmän riskiä lisäävät kuitenkin ylipaino ja tyypin 2 diabetes. Naisilla rasvamaksa yleistyy vaihdevuosien jälkeen. Myös tietyt lääkkeet voivat lisätä riskiä rasvamaksaan. Joillakin ihmisillä on myös keskimääräistä enemmän alttiutta sairastua rasvamaksaan.

– Myös normaalipainoisen maksa voi rasvoittua, Eloranta muistuttaa.

Rasvamaksa on niin sanottu hiljainen sairaus. Se ei aiheuta yleensä alkuvaiheessa minkäänlaisia oireita, eikä sitä sen takia välttämättä tiedosteta.

– Asia saattaa selvitä yllättäen esimerkiksi työterveyden maksa-arvotesteissä, Eloranta kertoo.

Lievä maksavaurio voi aiheuttaa väsymystä ja pahoinvointia. Edennyt maksasairaus voi oireilla esimerkiksi ihon ja silmien keltaisuutena sekä nesteen kertymisenä vatsaonteloon.

Hyvä uutinen on, että maksan sisäistä rasvaa voi vähentää jo pienillä elintapamuutoksilla. Elorannan mukaan jo maltillinen liikunta ja laihdutus voivat hoitaa maksaa.

Jo muutaman prosentin painonpudotus voi vähentää maksan rasvaa yli kymmenellä prosentilla. Jos rasvamaksa johtuu alkoholin käytöstä, alkoholin käytön selvä vähentäminen voi palauttaa maksan rasvamäärän normaaliksi.

Terveellinen ruokavalio edistää maksan tervehtymistä. Ruoka­valion isoimmat ongelmat piilevät alkoholissa sekä runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja nopeita hiilihydraatteja sisältävässä ruoassa.

– Tärkeää on alkoholin käytön kohtuullisuus, rasvojen monipuolisuus ja pääpaino pehmeissä rasvoissa, kuten kasvirasvoissa, pähkinöissä, manteleissa, siemenissä ja kalassa. Runsaasti sokeria, glukoosi-fruktoosisiirappia sekä vaaleita viljatuotteita sisältävien ruokien ja juomien määrä kannattaa pitää maltillisena ja satunnaisena. Yli kaksi kuppia kahvia päivässä voi olla eduksi rasvamaksan ehkäisyssä.

– Pikadieeteistä tuskin on pitkäaikaista hyötyä, ja hyvin nopea laihduttaminen voi jopa rasvoittaa maksaa. Ruokavalion toteutuminen ja hyvä rytmi ovat olennaisempia kuin ”ideaalin” koostumuksen etsiminen, sanoo Siun soten ravitsemusterapeutti Maija Heikura.