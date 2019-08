Joka päivä 63 hälytystä ja 39 rikosta: "Kannabispeltoja niitetty harva se päivä" – poliisi kertoo, mikä työllistää juuri nyt Keski-Suomessa

Poliisilla oli Keski-Suomessa tammi-kesäkuussa joka päivä keskimäärin 63 hälytystehtävää, ja rikosilmoituksia kirjattiin päivittäin keskimäärin 39. Tuoreiden puolivuotistilastojen mukaan eniten poliisia työllisti liikenne, sillä liikennerikoksia ja -rikkomuksia kirjattiin yhteensä runsaat 7 200. Seuraavaksi eniten poliisin tietoon tuli omaisuusrikoksia, yli 4 100.

Kaikkien rikosten määrä väheni vuotta aiempaan verrattuna liki 14 prosenttia, mikä selittyy valtaosin liikennerikkomusten eli käytännössä pienten ylinopeuksien määrän tippumisella liki kolmanneksella 4545:een.

– Liikenteenvalvontaan kohdennettu aika on vähentynyt, myönsi Keski-Suomen valvonta- ja hälytystoiminnasta vastaava komisario Juha Mäntynen.

Hälytystehtäville poliisi saapui kolme minuuttia edellisvuotta nopeammin, keskimäärin 17 minuutissa. Ajat eroavat kunnittain, sillä etäisyydet maakunnassa ovat suuret.

Rikoksissa suhteellisesti suurimmat, peräti yli sadan prosentin, kasvut tilastoitiin törkeissä huumausainerikoksissa sekä mökkimurroissa.

– Pohjoisessa Keski-Suomessa tutkittavana on useita mökkimurtosarjoja, joissa yhden yön aikana on käyty kymmenessäkin mökissä. Huumepuolella kannabispeltoja on puolestaan niitetty harva se päivä, rikosylikomisario Olavi Saunamäki sanoo.

Tavallisesti kannabista kasvatetaan kotioloissa pienempiä määriä, mutta kuluvan kesän aikana ilmiöksi ovat nousseet eri puolilta maakuntaa löytyneet isommat ulkopellot, joille lämmin kesä on tarjonnut otolliset kasvuolosuhteet.

– Peltoja on löytynyt muun muassa Joutsasta, Viitasaarelta ja Jyväskylän seudulta. Kyse on ollut suurista yli sadankin kasvin viljelmistä. Viimeisimmästä ilmoittivat marjastajat, jotka olivat törmänneet peltoon ja netin perusteella tunnistaneet kasvin olevan kannabista, Saunamäki sanoi.

Myös poliisin oma paljastava toiminta ja katuvalvontaan satsaaminen näkyy tilastoissa.

Huumeet näkyvät liikenteessäkin. Törkeät rattijuopumukset, joiden taustalla on alkoholi, ovat vähentyneet, kun taas perusmuotoiset rattijuopumukset ovat kasvussa ja niistä jo noin 60 prosenttia johtui alkuvuonna Keski-Suomessa huumeista tai huumaavista lääkkeistä.

– Sikäli huumekuskit ovat vaarallisempia tapauksia, kun he lähtevät useasti kaahaamaan pakoon. Monesti heidän kohdallaan kyse ei ole pelkästä rattijuopumuksesta, vaan matkassa on esimerkiksi aineita, joiden kanssa ei haluta jäädä kiinni, Saunamäki kuvailee.

Väkivaltarikoksia ilmeni Keski-Suomessa puolessa vuodessa yli tuhat, joista valtaosa, 647, tapahtui yksityisillä paikoilla.

Myös seksuaalirikosten määrä kasvoi, eniten seksuaaliset ahdistelut 56 prosenttia (14) ja raiskaukset 40 prosenttia (42). Poliisin mukaan ainakin osin kyse on ilmoitusaktiivisuuden kasvamisesta, eikä siitä, että rikoksia tapahtuisi aiempaa enemmän.

Vaikka viiveellä tehtävä sähköinen rikosilmoitus on hyvä toimintapa tiettyjen rikosten ilmoittamiseen, poliisi muistuttaa, että tietyistä vakavista rikoksista tulisi ilmoittaa heti teon tapahduttua hätäkeskukseen.

– Esimerkiksi raiskausten selvittäminen vaikeutuu, jos tiettyjä tutkimuksia ei päästä tekemään välittömästi.

Myös petosten määrä jatkoi kasvuaan Keski-Suomessa. Rikoksissa kirjattiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli viidenneksen kasvu siten, että niitä ilmeni jo yli 800.

Olavi Saunamäen mukaan rajana on vain mielikuvitus. Varoituksista huolimatta monet ovat tänäkin vuonna menettäneet varojaan niin sanotuille valepoliiseille, jotka ovat poliiseina esiintyen saaneet etenkin iäkkäämmät ihmiset luovuttamaan pankkitunnukset käyttöönsä.

Nettipetoksissa ostaja erehdytetään maksamaan olemattomasta tavarasta, eläimestä, autosta tai konserttilipusta.

Tilaston mukaan Keski-Suomessa olisi tapahtunut puolen vuoden sisällä kaksi henkirikosta. Vaajakoskella mies saikin surmansa naisen puukottaessa häntä yksityisasunnossa tammikuussa.

Toista tilastomerkintää tarkasteltaessa selvisi, että kyseessä oli alun perin henkirikokseksi epäilty kuolemantapaus, joka osoittautui myöhemmissä tutkimuksissa luonnolliseksi kuolemaksi, mutta tätä ei ollut kirjattu poliisin tietojärjestelmään.

Poliisi muistuttaa tilastojen tulkinnan haasteellisuudesta myös tarkasteltaessa lukumäärien suhteellisesta muutoksesta kertovia prosenttilukuja. Pienissä kunnissa rikosmäärät ovat pieniä ja yksittäisenkin rikoksen lisäys kohottaa muutosprosentin suureksi.

Esimerkiksi poliisi nostaa Kinnulan, jonne voisi prosenttien perusteella ajatella iskeneen väkivallan aallon, sillä yleisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt lisääntyivät 100 prosenttia ja yksityisillä paikoilla tapahtuneet peräti 200 prosenttia. Tosiasiassa pahoinpitelyjä tapahtui yhteensä viisi edellisvuoden kahden sijaan.

Edelleen eri asia on, kuinka moni poliisin kirjaama ilmoitus epäillystä rikoksesta johtaa esitutkinnan aloittamiseen, syytteeseen tai lainvoimaiseen tuomioon.