Joka seitsemäs meppi jättänyt EU-parlamentin ennen kauden loppua – "Kesken kauden lähteminen on kyllä äänestäjien pettämistä"

Euroopan parlamentin ovi on käynyt tasaisesti. Joka seitsemäs meppi on jättänyt parlamentin kesken viisivuotiskauden.

Edustajantoimensa päättäneitä jäseniä on 108, selviää tiedoista Euroopan parlamentin verkkosivuilla. Yhteensä meppejä on 751. Vaihtuvuus on ollut samaa suuruusluokkaa myös parilla aiemmalla kaudella.

Keskeyttäneet poliitikot edustavat 25 kansallisuutta, selvisi Uutissuomalaisen perattua vaihtuvuustietoja. Määrällisesti eniten lähtijöitä on espanjalaisissa (13), briteissä (11) ja saksalaisissa (11). Irlantilaisista, slovakialaisista ja slovenialaisista ei ole listauksen mukaan lähtenyt kukaan.

Suomen 13 mepistä on vaihtunut kauden kuluessa neljä: Olli Rehn (kesk.) ja Sampo Terho (aiemmin ps., nyt sin.) valittiin Suomen eduskuntaan huhtikuussa 2015. Rehnin tilalle europarlamenttiin noussut Hannu Takkula (kesk.) siirtyi Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen maaliskuussa 2018. Lisäksi Paavo Väyrynen (aiemmin kesk., nyt Seitsemän tähden liike) palasi eduskuntaan kesäkuussa 2018.

"On kyllä äänestäjien pettämistä"

Vaihtuvuuden voi nähdä hyvänä asiana: lähtevät mepit vievät EU-osaamista muualle, ja uudet mepit tuovat tuoreita ajatuksia.

Uutissuomalainen kysyi asiaan kommenttia kahdelta suomalaismepiltä, jotka varmuudella eivät ole ehdolla europarlamenttiin toukokuun vaaleissa, Liisa Jaakonsaarelta (sd.) ja Jussi Halla-aholta (ps.). He ovat kriittisiä.

– Kesken kauden lähteminen ”vihreämmälle oksalle” on kyllä äänestäjien pettämistä varsinkin Suomessa, missä on henkilövaalit. Tilalle voi tulla henkilö, joka edustaa jopa täysin erilaisia näkemyksiä, vaikka onkin samasta puolueesta, Jaakonsaari sanoo.

Jussi Halla-aho (ps.) on samoilla linjoilla.

– Useimmissa maissa on käytössä niin sanottu suljettu listavaali. Tällöin ehdokkaat ovat paremmin puolueensa kontrolloitavissa eikä edustajien vaihtuvuus aiheuta yhtä todennäköisesti linjamuutoksia, Hallo-aho sanoo.

Pois pääsee ilmoittamalla

Euroopan parlamentista pääsee pois helpommin kuin eduskunnasta. Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan mepin tarvitsee vain ilmoittaa luopumisestaan parlamentin puhemiehelle. Suomen perustuslain mukaan eduskunta voi myöntää kansanedustajalle vapautuksen tämän pyynnöstä, jos sen mielestä vapautukseen on hyväksyttävä syy.

Sekä Jaakonsaari että Halla-aho pitävät nykyistä ilmoituskäytäntöä hyvänä.

– Säännöillä tiukentaminen johtaa vain kiemuraisiin käytäntöihin, joissa lopputulos on kuitenkin sama, Jaakonsaari arvioi.

– Euroopan parlamentista lähdetään käytännössä kansallisiin tai ylikansallisiin luottamustehtäviin tai korkeisiin virkoihin. Ei sieltä kukaan kyllästymisen vuoksi lähde kesken kauden, Halla-aho sanoo.