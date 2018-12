Joka toinen mies kannattaa puolustusvoimien jättihankintoja – naiset epäilevämpiä

Suomalaisista alle puolet (45 prosenttia) kannattaa puolustusvoimien tulevia laiva- ja hävittäjähankintoja nyt suunnitellussa laajuudessa. Neljännes (26 prosenttia) haluaisi toteuttaa hankinnat selvästi suunniteltua pienempänä ja joka kymmenes (9 prosenttia) ei haluaisi toteuttaa kalustohankintoja lainkaan. Asia selviää Uutissuomalaisen puolustusvoimien kalustohankintoja koskevassa USU-gallupissa.

Vastanneista neljä prosenttia toteuttaisi kalustohankinnat selvästi suunniteltua suurempina ja joka kuudes (16 %) ei osannut ottaa kantaa kysymykseen.

Miehistä yli puolet (52 %) vastasi, että kalustohankinnat tulisi toteuttaa tarjouspyynnön mukaisesti, naisista vain 38 prosenttia. Eroja syntyi myös iän mukaan, sillä mitä vanhempi vastaaja, sitä enemmän kannatetaan ajatusta siitä, että kalustohankinnat voidaan toteuttaa suunnitellusti. Yli 70-vuotiaissa kannattajien osuus oli 55 prosenttia. Vähiten kannatusta ajatus sai 18–29-vuotiaiden ryhmässä, jossa 37 prosenttia kannatti hankintoja tarjouspyynnön mukaisesti.

Puolustusvoimien tulevien vuosien suurhankintoihin kuluu miljardeja euroja ja menot jakautuvat useammalle vuodelle. Suomi on jo tehnyt tarjouspyynnöt 64 uudesta hävittäjästä ja neljästä laivasta. Laivoista neuvotellaan parhaillaan rakentamissopimusta Rauma Marine Constructions Oy:n kanssa.

Hankintojen on arvioitu maksavan 8–12 miljardia euroa. Taustalla on Suomen puolustuskyvyn varmistaminen ja kaluston vanheneminen.

Ylivoimaisesti suuremman osuuden kustannuksista vievät uudet hävittäjäkoneet, jotka tulevat korvaamaan nykyisiä Horneteja. Siirtymäaika uuteen kalustoon päättyy vuoteen 2030 mennessä.

Uutissuomalaisen gallupissa vastaajille annettiin nämä taustatiedot ja kysyttiin, pitäisikö kalustohankinnat toteuttaa tarjouspyynnön mukaisena, selvästi suunniteltua pienempänä, ei lainkaan vai selvästi suunniteltua suurempana. Yhtenä vaihtoehtona oli myös en osaa sanoa. Vertailun vuoksi kerrottiin, että Suomen valtion vuosibudjetti on noin 50 miljardia euroa.

Hinta saa miettimään tarvetta

Tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista yllättyy USU-gallupin tuloksista.

– On tämä pieni yllätys, jos peilaa aiempaan dataan. Yleensä suomalaiset suhtautuvat puolustusmenoihin siten, että on hyvä jos taso pidetään suht korkealla tai lisätään. Meillä perinteisesti luotetaan päätöksentekijöihin varsinkin näissä kysymyksissä.

Pesu uskookin, että kysymyksessä esille tullut hinta on saanut vastaajat miettimään hankintojen tarpeellisuutta.

– Onhan ne hurjan kalliita hankkeita. Onkohan kaikille ollut tähän asti selvää, kuinka kalliita ne ovat.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) muistuttaa, että jo alusta lähtien on tiedetty, että kalustohankinnat ovat suuri menoerä.

– Keskustelu asiasta on tietenkin kohdallaan. Kyseessä on kuitenkin välttämätön asia, sillä ilmavoimien kalusto vanhenee ja Suomen puolustus nojaa osiltaan vahvasti ilmapuolustukseen.

Kanervan mielestä hankintoja ei pitäisi tarkastella vain suurina summina vaan osana Suomen kansallisen turvallisuuden ylläpitämistä.

– Tämä korostuu etenkin aikana, jolloin meillä on erilaista turvallisuuspoliittista turbulenssia. Puolustusvoimien kaluston korvaamisprosessi on jo käynnistetty ja ilma- sekä merivoimien osalta ne on tarkoitus viedä eteenpäin ensi vaalikaudella.

Puolueiden kesken kannat eroavat siten, että vasemmistoliiton kannattajista keskimääräistä harvempi (18 prosenttia) olisi valmis hyväksymään kalustohankinnat tarjouspyynnön mukaisena. Puheenjohtaja Li Andersson toivoo hankinnoista kriittistä keskustelua ennen huhtikuun eduskuntavaaleja.

– Pitää huolehtia siitä, että meillä on uskottava kansallinen puolustus, mutta samaan aikaan tulee kriittisesti arvioida, mitä vaihtoehtoja menojen käytölle on. Vanhentunutta kalustoa pitää korvata, mutta hankinnan hintaa ja esimerkiksi hävittäjien määrää tulisi pystyä arvioimaan tarkemmin. Puhutaan Suomen historian suurimmasta asekaupasta.

Hankkeista on viestitty: "Soitto vaan niin sonni tulee"

USU-gallupin tuloksista voisi Pesun mielestä vetää sellaisen johtopäätöksen, että puolustusvoimien hankintojen perusteita kannattaa avata kansalaisille nykyistä tarkemmin. Pesun mielestä julkinen keskustelu on vielä ollut vähäistä.

– Aina kannattaa lähteä siitä, että asiaa avataan kansalaisille niin paljon kuin mahdollista. Pitkällä tähtäimellä se on kaikkien etu.

Strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen puolustusministeriöstä ei halua ottaa kantaa itse gallupin tuloksiin, mutta sanoo, että hankintoja ja niiden merkitystä puolustusjärjestelmälle on yritetty perustella kansalaisille niin hyvin kuin mahdollista.

– Taistelualusten ja hävittäjien korvaaminen ovat kansallisesti merkittäviä hankkeita niin niiden kustannusten kuin tärkeydenkin vuoksi. Näistä hankkeista on annettu julkisuuteen enemmän tietoa kuin mistään muusta materiaalihankkeesta. Hävittäjähankkeesta julkaistu esiselvitys on kaikkien suomalaisten luettavissa ja molemmista hankkeista on omat verkkosivut, Puranen sanoo.

– En tiedä, mikä se foorumi vielä olisi, millä keinoilla me virkamiehenä voitaisiin enemmän tehdä ja viestiä. Joka paikka mihin on kysytty, ollaan menty. Soitto vaan, niin sonni tulee.

Puranen ei ota kantaa siihen, pitäisikö kansanedustajien käydä julkisuudessa puolustuspoliittista keskustelua ennen eduskuntavaaleja. Puolustusselonteon julkistuksen yhteydessä keskustelua käytiin.

– Meidän toiminta perustuu poliittisen johdon ohjaukseen ja suuntaviivoihin ja myös heitä on briifattu hankintojen merkityksestä ja toimeenpanosta.

Nuorten uhkakuvat erilaisia

Matti Pesu pitää USU-gallupin tulosta saman ilmapiirimuutoksen tuotteena kuin äskettäin julkaistun Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimusta suomalaisten maanpuolustustahdosta.

– Nuoremmissa ikäluokissa uhkakuvasto on erilainen ja kaikkein epäilevimpiä ovat alle 34-vuotiaat. He saattavat kysyä, että jos tulevaisuuden iso uhka on ilmastonmuutos, niin miksi hävittäjiä hankitaan, Pesu sanoo.

Pesun mukaan taustalla asenteissa on uhkakuvien erilaisuus, jolloin mietitään helposti, pitäisikö resursseja laittaakin muualle kuin sotilaalliseen valmiuteen.

– Kun kysytään, pitäisikö Suomen puolustautua aseellisesti kaikissa tilanteissa, on asenteissa iso pudotus. Mutta kun kysytään henkilökohtaisista valmiuksista osallistua maanpuolustukseen ilman viittauksia sotilaalliseen dimensioon, on maanpuolustustahto edelleen korkealla.

Myös Li Andersson tunnistaa muuttuneen käsityksen turvallisuusuhista.

– Monissa tutkimuksissa on nähty, että ilmastonmuutos huolettaa ihmisiä todella paljon. Nähdään, että turvallisuusuhkia on monenlaisia ja varautuminen tapahtuu muiden keinojen kautta kuin perinteisen sotilaallisen puolustuksen.

– Hävittäjähankintojen summa ja koko ihan syystäkin hirvittää kansalaisia. Puolustusmenot on poliittinen aihe, josta pitää olla mahdollista käydä arvokeskustelua. Mikä on tarpeellista ja mitä pitää priorisoida.

Muutos asenteissa voi kuitenkin olla huolestuttava, jos se heikentää pelotevaikutusta ja suomalaisen puolustuksen uskottavuutta.

– Toki sitä arvioidaan muuallakin kuin meillä kaiken aikaa. Perinteisesti Suomi on ollut kansainvälisissä arvioinneissa korkealla, mutta mielenkiintoista nähdä, mihin trendi kääntyy, Pesu sanoo.

Pelotevaikutus muodostuu sotilaallisten kyvykkyyksien lisäksi myös taustalla olevasta tahdosta ja asenteista.

Ilkka Kanerva ei vetäisi suoria yhteyksiä puolustusvoimien kalustohankintojen ja maanpuolustustahdon välille.

– Kyseessä ovat kansallisen puolustuksen eri osa-alueet, joita arvioidaan eri tavoilla. Kalustohankinnat on moniulotteinen prosessi, jonka ymmärtäminen ja arviointi on alan ammattilaisten tehtävä ja jonka päätöksenteko on riippuvaista asianomaisesta tiedosta. Maanpuolustustahto puolestaan on jokaisen kansalaisen henkilökohtainen asia.

Näin tutkimus tehtiin

Gallup-tutkimuksen on tehnyt Uutissuomalaisen toimeksiannosta Tietoykkönen Oy.

Verkkokyselyyn vastasi 20.–22.11.2018 1 000 suomalaista, jotka edustavat valtakunnallisesti 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia.

Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.