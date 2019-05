"Jokainen haluaa syödä puhdasta lähiruokaa" – EU:n maataloustuet vain harvan ehdokkaan leikkauslistalla

Reilu 64 prosenttia Uutissuomalaisen EU-vaalikoneeseen vastanneesta eurovaaliehdokkaasta pitäisi Euroopan unionin maataloustuet ainakin ennallaan, eikä näe syytä lähteä tukia vähentämään. Joka kolmas olisi valmis tukien leikkaamiseen.

EU käyttää vuosien 2014–2020 aikana 38 prosenttia budjetistaan eli 363 miljardia euroa maatalouden ja maaseudun tukemiseen. Suorat maataloustuet vievät budjetista lähes kolmanneksen eli 265 miljardia euroa. Suomessa tuotantokustannukset ovat suuremmat kuin EU:ssa keskimäärin, joten monet tilat ovat riippuvaisia EU-tuista.

Komissio on esittänyt, että maatalous- ja aluetukien osuutta pienennettäisiin jatkossa. Vaalikoneessa ehdokkaat vastasivat väitteeseen Maatalouden tukemista EU:n varoin on vähennettävä.

Tuo byrokratiataakkaa

Keskustan 17 vastaajasta yksikään ei olisi valmis vähentämään maatalouden tukia. Vastanneista ehdokkaista kaikki olivat joko eri mieltä tai täysin eri mieltä väittämän kanssa.

– Jokainen suomalainen haluaa syödä kotimaista lähiruokaa, joka on puhdasta ja ilmastoystävällistä. Tuottajan riittävän elintason turvaaminen on kirjattu EU:n perussopimukseen ja tätä periaatetta on kunnioitettava, europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) sanoo.

Kokoomuksen 18 vastaajasta 10 on samaa tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa eli tukien vähentämisen kannalla. Kahdeksan vastaajaa ei tukiin kajoaisi.

– Tarvitsemme EU:n yhteisiä maataloustukia, koska ilman niitä oma, ympäristön kannalta parempi maataloustuotantomme häviäisi globaalissa kilpailussa, europarlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (kok.) arvioi.

Eri mieltä on saman puolueen ehdokas Aura Salla, jonka mielestä maataloustuet tulisi maksaa kansallisesti.

– Nykyinen järjestelmä ei lisää tukia suomalaisille viljelijöille, ainoastaan kierrättää Suomen maksamia tukia unionin budjetin kautta ja aiheuttaa kohtuutonta byrokratiataakkaa viljelijöille, Salla sanoo.

Vääristää markkinoita

Vihreiden 16 vastaajasta joka neljäs on eri mieltä väittämän kanssa, loput kannattavat tukien vähentämistä. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa on esimerkiksi Fatim Diarra, jonka mielestä maataloustuet ovat aivan tolkuttomat:

– Maataloustuet ovat yli kolmannes EU:n budjetista. Se on aivan liikaa. Pahimmillaan me vääristämme markkinoita ja varmistamme kehittyvien maiden säilymisen banaanivaltioina, Diarra sanoo.

Demareiden 15 vastaajasta kahdeksan vähentäisi tukia, kuusi ei. Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi karsisi tukia ja panostaisi enemmän tutkimukseen, Erasmus-ohjelmaan ja turvallisuuteen.

RKP:n 14 vastaajasta kaikki yhtä lukuunottamatta olivat tukien säilyttämisen kannalla.

– Maataloutta on mahdollista kehittää suntaan, jossa se toimii hiilinieluna. Tästä on jo hyviä esimerkkejä. EU:n maataloustuissa pitää kiinnittää enemmän huomiota viljelytapoihin, nykyinen meppi Nils Torvalds arvioi.

Mediatalo Keskisuomalaisen ja sanomalehti Karjalaisen yhteiseen EU-vaalikoneeseen on vastannut reilut 160 ehdokasta 269 ehdokkaasta.