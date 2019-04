Joko suunnittelet kesälomareissua? Näin huvipuistojen rannekemyynti on muuttunut

Suomen suurimmat huvipuistot suuntaavat rannekkeiden hankintaa verkkoon. Toinen selkeä suuntaus on, että rannekkeet ovat myynnissä suurten kauppaketjujen myymälöissä.

Esimerkiksi Linnanmäellä Helsingissä rannekkeen hinta on kohonnut viime vuoden 39 eurosta 42 euroon. Rannekkeen saa kuitenkin edelleen 39 eurolla, jos sen ostaa S-etukortilla ennakkomyyntipisteistä. Ennakkomyyntipisteitä on Prismoissa ja Sokos-tavarataloissa ympäri maata.

– Emme ole viiteen vuoteen nostaneet rannekehintoja, perustelee Linnamäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin hinnan korottamista.

Adlivankin on toiveikas, että kesästä tulee hyvä Linnanmäelle. Hänen mukaansa Linnanmäki on tehnyt Suomen huvipuistohistorian suurimman laiteinvestoinnin, Taiga-radan.

– Toivomme, että se kiinnostaa asiakkaita ja saa heitä käymään. Myös kansainvälisiä asiakkaita käy enenevässä määrin, Adlivankin sanoo.

Hän muistuttaa, että ilmat vaikuttavat. Kolmena aikaisempana kesänä satoi paljon, ja se vaikutti asiakasmääriin paljon. Viime kesä oli liian lämmin.

– Mikä on sitten täydellinen lämpötila, Adlivankin naurahtaa.

Särkänniemi kimpassa K-ryhmän kanssa

Särkänniemen huvipuisto Tampereella juhlii 50-vuotisjuhliaan tänä kesänä. Vuonna 1969 Särkänniemen alueelle rakennettiin planetaario ja akvaario. Varsinainen huvipuisto avattiin kuusi vuotta myöhemmin. Tänä kesänä uutuutena on Boom-laite, joka sinkoaa uskaliaat kierteellä 68 metrin korkeuteen ja takaisin.

– Odotamme tosi hyvää kesää, kertoo toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Särkänniemi on ottanut käyttöön niin sanotun dynaamisen hinnoittelun. Ranneke maksaa Seppälän mukaan sitä vähemmän, mitä aikaisemmin sen ostaa. Rannekkeita voi ostaa ennakkoon Särkänniemen verkkokaupasta sekä Citymarketeista ja muista K-ryhmän kaupoista.

Huvipuistosta ostettuna porttihinta on 47 euroa ja alle 120-senttisiltä lapsilta 42 euroa. Tiistaina hinnat olivat 36 ja 31 euroa. Kuusi vuotta sitten ranneke maksoi 37 euroa.

Pyöreiden vuosien kunniaksi Särkänniemen huvipuisto järjestää elokuussa vain aikuisille tarkoitetun festivaalin. Seppälä kuvaa festivaalia Baijerissa Saksassa vietettävän Oktoberfestin tyyppiseksi olutjuhlaksi.

Paljon erilaisia hintoja

Kouvolassa sijaitsevan Tykkimäen huvipuiston toimitusjohtaja Sakari Pasanen kertoo, että erilaisia hintoja on paljon, koska puistoja on useita. Huvipuiston lisäksi on vesipuisto ja sisäliikuntapuisto.

Lisäksi yli 120-senttisille ja alle 120-senttisille on eri hinnat. Yli 120-senttisillä huvipuistosta ostettuna ranneke maksaa 35 euroa ja verkosta kaksi euroa halvemmalla.

Viime kesään verrattuna huvipuiston perusrannekkeeseen on tullut euron korotus, mutta muut hinnat ovat Pasasen mukaan pysyneet ennallaan. Kuusi vuotta sitten Tykkimäen laitteisiin pääsi 31 eurolla.

– Puolet ostaa ennakkoon ja puolet portilta, Pasanen sanoo.

Hänen mukaansa huvipuistossa odotetaan peruskesää. Viime kesänä kova helle söi huvipuistolta kävijöitä. Vesipuisto vetää puolestaan kävijöitä helteellä ja sisäliikuntapuisto huonoilla keleillä.