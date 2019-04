Joko tähän voi luottaa? Demarit paalupaikalla, perussuomalaisille ja kokoomukselle yhtä monta paikkaa - Yle on tehnyt vaali-illan ennusteita jo 1960-luvulta asti

Demarit ylsivät paalupaikkaan, mikäli Ylen vaali-illan ensimmäiseen ennusteeseen on luottamista. Ennusteen mukaan demareille tulisi tulevaan eduskuntaan eniten paikkoja, yhteensä 40 paikkaa. Ennusteen mukaan kokoomus ja perussuomalaiset saisivat molemmat 38 paikkaa.

Vaaliennuste on tehty tilanteessa, jossa Helsingin ja Uudenmaan vaalipäivän ääniä oli mukana vasta vähän. Vaali-illan laskenta eteni hyvin eritahtisesti eri puolilla maata.

Keskustalle paikkoja irtoaisi ennusteen mukaan 30, vihreille 23, vasemmistoliitolle 15, RKP:lle yhdeksän, kristillisille viisi ja muille kaksi paikkaa. Siniset jäisivät ennusteen mukaan ilman kansanedustajaa.

Ennuste on matemaattinen.

Melko tarkkoja ennusteita

Ylen vaaliennuste on perinteisesti illan kohokohta, sillä se on antanut koko 2000-luvun melko tarkkoja tuloksia. Usein heti ensimmäinen ennuste saa puolueiden voimasuhteet muutaman paikan tarkkuudella oikein.

Tänä vuonna äänien laskenta on edennyt todella hitaasti, sillä vielä yhdeksältä illalla vasta hieman yli puolet Uudenmaan ennakkoäänistä oli laskettu.

Poikkeamia ennusteeseen aiheuttaa yleisimmin nimenomaan se, jos ääntenlaskenta on hidasta suurissa kaupungeissa, sillä niillä on suuri painoarvo koko maan äänisaalista laskettaessa. Siksi ennuste lasketaan uusiksi useaan otteeseen illan aikana, kunnes lopulliset tulokset ovat selvillä.

Myös viime eduskuntavaaleissa vuonna 2015 ennuste heitti tavallista enemmän, sillä Ylen mukaan se julkistettiin ennen kuin vaalipäivien ääninäytteitä oli saatu riittävästi Helsingistä. Ylen vaaliennuste arvioi silloin ennakkoäänten perusteella keskustan paikkamääräksi 46 kansanedustajaa, mutta puolue sai lopulta 49 paikkaa eduskuntaan. Myös perussuomalaisten nousun arviointi epäonnistui, koska ennusteen laskeneella koneella ei ollut julkaisuhetkellä riittävästi tietoa perussuomalaisten kannatuksesta.

Kokoerot huomioon

Vaali-illan ennuste perustuu ennen kaikkea siihen, että paikkakuntien kokoerot otetaan huomioon. Maaseudulla ja kaupungeissa äänestetään eri tavoin, ja koska pienten paikkakuntien laskennat valmistuvat ensin, täytyy ero tasapainottaa.

Ennusteen julkaisuajankohtakin riippuu siitä, kuinka nopeasti äänestystuloksia saadaan Helsingin ja Espoon kaltaisista suurista kaupungeista.

Ennusteita tehty jo 1960-luvulta

Epätarkkuutta ennusteeseen tulee myös siitä, jos vaalipäivänä annetut äänet eroavat merkittävästi ennakkoäänestyksessä annetuista. Tänä vuonna ennakkoon annettiin poikkeuksellisen vilkkaasti ääniä, sillä 36 prosenttia äänioikeutetuista kävi uurnilla jo ennakkoon.

Kun vaalipäivänä ennakkoäänet on laskettu, saa Ylen ennuste jonkinlaisen pohjan, minkä varaan aletaan laskea vaalipäivänä tulleita ääniä. Lasketut ääneet saadaan oikeusministeriön vaalijärjestelmästä. Yhteissummasta generoidaan arvaus, joka ennakoi lopputulosta.

Ennusteen laskee kone, jonka algoritmiä on hiottu vuosikymmenet, sillä vaaliennusteiden historia yltää 1960-luvulle asti. Ennusteita on tehty siitä asti, kun tietokoneita ylipäätään on käytetty vaalituloksen laskemisessa.

Vihreät vaalipäivänä, keskustalaiset ennakkoon

Ennusteen laskeva kone tuntee puolueiden äänestäjien tyypillisen käyttäytymisen. Vihreiden kannattajat äänestävät tyypillisesti vasta vaalipäivänä, kun taas keskustan äänestäjät ovat antaneet äänensä paljolti ennakkoon.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilälle vaalitulos on iso pettymys, sillä puolue on vaalien suurin häviäjä. Sen sijaan tällä kertaa vihreiden vaalivalvojaisissa repesi riemu, kun ennakkoäänet julkistettiin. Kaikkien aikojen paras vaalitulos, puheenjohtaja Pekka Haavisto intoili. Haavisto itse on myös puolueensa ääniharava.

Eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus nousi edellisistä vaaleista ja on 72 prosenttia. Edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten äänestysaktiivisuus oli 70,1.