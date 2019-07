Joonas ja Tea Pylsy astuivat alttarille yhtenä Jyväskylän seurakunnan suosituimmista hääpäivistä – "Yllätti, kuinka aikaisin pitää olla liikkeellä, jos on mielessä jotain tiettyä"

Jyväskylän seurakunnan kirkoissa vietettiin eilen lauantaina yhtä kesän suosituimmista vihkimispäivistä. Joonas, 29 ja Tea Pylsy (ent. Jääskeläinen), 30, olivat yksi kolmesta parista, jotka sanoivat toisilleen tahdon Taulumäen kirkossa.

Jyväskylästä kotoisin oleva pari alkoi seurustella tavattuaan toisensa kymmenen vuotta sitten yhteisen ystävän kautta. Kolme viime vuotta he ovat asuneet Pylsyn salibandyuran takia Rasmus-poikansa kanssa Tampereella.

Molemmat halusivat kirkkohäät. Tea Pylsy kertoo, että halusi aina mennä naimisiin, mutta lapsiperhearjen keskellä tuli ajatus, että häitä ei ole pakko järjestää.

– Mutta Joonas oli kuitenkin sitä mieltä, että järjestämme kunnon hääjuhlat.

Häiden suunnittelu alkoi jo vuonna 2016, jolloin juhlapaikaksi varattiin pojan ristiäispaikkana toiminut Savutuvan Apaja. Kirkko varattiin viime vuoden alussa ja valokuvaaja, kakut ja kampaajat viime kesän lopussa.

– Silloin yllätti, kuinka aikaisin pitää olla liikkeellä, jos on mielessä jotain tiettyä, mitä haluaa, Tea Pylsy sanoo.

Viimeisinä kuukausina järjestelyihin kuuluivat muun muassa juhlapaikan koristeiden askartelu. Joonas Pylsy sanoo, että kaason ja bestmanin tuki oli järjestelyissä tärkeää.

Häistä haluttiin rennot kesäjuhlat, joiden ohjelmassa oli vapaata seurustelua ja pihapelejä.

– Kapinoimme vähän perinteisiä juttuja vastaan, mutta muutama perinteinen juttu sinne oli pakko ottaa, Tea Pylsy sanoo.

Kovin isoja häitä pari ei halunnut, joten vieraana oli noin 70 aikuista lapsineen. Juhlassa ei ollut erillistä budjettia, vaan mieleen tulleet asiat toteutettiin, koska häät ovat vain kerran elämässä.

Tärkeimpiä asioita järjestelyissä oli valokuvaus.

– Siihen päivään kuitenkin satsaa, niin kuvien muodossa siitä jää kauniit muistot, Tea Pylsy sanoo.

Moni menee nykyisin naimisiin Pylsyjen tapaan heinä-elokuussa. Juhannushäät eivät ole enää suosiossa, mikä johtunee Kirkkohallituksen asiantuntija Stiven Naatuksen mukaan siitä, että ihmiset ovat ehkä aiempaa kiireisempiä kesäisin.

– Häät ovat myös levittäytyneet tasaisemmin koko vuodelle. Mutta kyllähän kesähäiden ajatus, merkitys ja symboliikka on edelleen aika vahva, Naatus sanoo.

Kirkkohäiden suosio on ollut tasaisessa laskussa. Vuonna 2014 siviilivihkimisten määrä ylitti kirkollisten vihkimisten määrän. Naatus arvioi, että taustalla on sosiaalisen paineen lasku.

– Kuitenkin ihmiset, jotka menevät kirkossa naimisiin, ovat yhä enemmän miettineet läpi, että he todella haluavat mennä naimisiin kirkossa. On myös mukava asia, että ihmiset tiedostavat, mistä kirkkohäissä on kyse ja todella valitsevat sen.

Naatuksen mukaan kirkkohäät voidaan nähdä myös isona ja kalliina ponnistuksena.

– Juhlan järjestämiseen liittyy aika paljon paineita. Sitä tässä on haluttu viime vuosina korostaa, että naimisiin voi kyllä mennä pienelläkin vaivalla ja siten, että siitä ei tarvitse valtavaa tapahtumaa järjestää. Häät voivat olla hienot ja kauniit pienenäkin.

Kirkko onkin pyrkinyt korjaamaan käsitystä järjestämällä vihkihetkiä, joissa parit voidaan vihkiä samantien, kun esteet on tarkistettu aikaisemmin. Lisäksi vihkimisessä pyritään kuuntelemaan paljon ihmisten omia toiveita.