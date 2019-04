Jopa 20-kerroksisia taloja Jyväskylän keskustaan? – Ideat jakavat mielipiteitä, juuri nyt kerätään palautetta kolmesta suunnitelmasta

Kortteleiden sisäpihoille korkeita taloja ja julkista tilaa, uusia kulkureittejä, kattopuutarhoja, uutta vanhan päälle. Tällaisia visioita on laadittu Jyväskylän keskustan täydennysrakentamiseksi. Kaupunkilaisilta toivotaan nyt mielipiteitä korkeaan rakentamiseen.

Kaupungin verkkokyselyn kautta on tähän asti annetussa palautteessa suhtauduttu myönteisesti korkeaan rakentamiseen. Osa palautteen antajista on jopa ihmetellyt visioitujen rakennusten mataluutta.

Aihe kuitenkin jakaa mielipiteitä, ja kriittistä palautetta on tullut muun muassa sosiaalisen median kautta. Palautetta voi antaa verkkokyselyssä huhtikuun 28. päivään.

Kaupunki tilasi kolmelta arkkitehtitoimistolta visiosuunnitelmat, joissa tarkastellaan kolmentoista kohteen täydennysrakentamista erityisesti korkean rakentamisen näkökulmasta.

Yksi tapa kertoa mielipiteitään oli avoin keskustelutilaisuus torstaina kirjastolla.

– Kovin korkeita taloja ei tarvitse rakentaa. Kalevankadun alue ja Shell Veturin alue vaikuttavat erityisen kiinnostavilta suunnittelukohteilta, kun siellä on väljyyttä ja tilaa, Vapaudenkadulla asuvat Pauli ja Eira Mäkivirta pohtivat kuultuaan arkkitehtien esityksiä.

Nimettömänä pysynyt nainen kiitteli kovasti siitä, että kaupunkilaisia kuullaan. Oma suosikkivaihtoehto löytyi helposti.

– Ykkönen vaikutti maltilliselta. Kiinnostavia paikkoja ovat parkkialueet esimerkiksi Kauppakulman takana ja Kalevankadun varrella, nainen arvioi.

– Palaute ja suunnitelmat viedään kaupunkirakennelautakuntaan toukokuussa. Pikku hiljaa selkenee, mitä visioista saadaan työkaluksi kaupunkisuunnitteluun ja asemakaavoitukseen, kaupunginarkkitehti Leila Strömberg sanoi.

Visiot ovat rohkeita, ja nostavat kerrosluvun ylimmillään jopa 20 kerrokseen. Nyt korkein talo Jyväskylässä on KOAS Tower Kankaalla, 16 kerrosta. Innova ja Lutakon Horisontti ovat 15-kerroksisia. Ruutukaava-alueella, joka on nyt suunnittelun kohteena, korkein talo on Miltonin 10-kerroksinen rakennus.

Paneelikeskustelussa entinen kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen oli sitä mieltä, että ruutukaava-alueella kerrosluvun pitäisi pysyäkin 10–12 kerroksessa. Rohkeammin räystäskorkeutta nostaisi kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila (sd.), jonka mielestä keskustaan sopii hyvin kortteleiden sisäpuolelle 14–16-kerroksisia taloja. Museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen oli Halisen tapaan maltillisemmalla kannalla.

Esille nousi myös tuttu kysymys siitä, onko mieltä laittaa paukkuja keskustan kehittämiseen, kun kauppakeskukset ympäristöineen vetävät asukkaat. Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että keskustan kehittämistä on jatkettava ja yhden alueen suunnittelu ei ole toiselta alueelta pois.

– Asuntotarjonnan on oltava monipuolista omakotitaloista kerrostaloyksiöihin, ja asuinalueissa on oltava valinnanvaraa, sanoi keskustan elinvoiman puolesta puhujana tunnettu valtuutettu Jaakko Selin (kok.).

Arkkitehti Tero Wéman avasi lukujen kautta sitä, että pelkillä asukkailla ei keskustan elinvoima säily maakunnan keskukselle kuuluvalla tasolla, vaan elinvoiman edellytys on vireä liiketoiminta.