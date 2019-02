Jopa 40 prosentilta alkoholin myyjistä puuttui vielä lakisääteinen omavalvontasuunnitelma – "Osa ei ole kuullutkaan asiasta"

Alkoholilain mukainen omavalvontasuunnitelma puuttuu vielä huomattavan monelta alkoholin anniskelu- tai vähittäismyyntiluvan haltijalta, vaikka takaraja oli 31.12.2018. Kirjallinen omavalvontasuunnitelma tuli pakolliseksi viime maaliskuussa, kun alkoholilaki muuttui.

Tänä vuonna tehdyissä tarkastuksissa omavalvontasuunnitelma on puuttunut peräti 41 prosentilta anniskelupaikoista ja 45 prosentilta kaupoista. Tieto on peräisin Valviran ylläpitämästä alkoholielinkeinorekisteristä Allusta, johon aluehallintovirastot (avi) merkitsevät tiedot tarkastuksista. Avit ovat ehtineet tämän vuoden puolella tarkastaa 255 anniskelupaikkaa ja 112 vähittäismyymälää eli yhteensä 367 paikkaa. Niistä 274 sijaitsee Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Osassa tapauksia omavalvontasuunnitelma ei todennäköisesti ole puuttunut kokonaan, vaan kyse on siitä, ettei suunnitelma täytä uuden lain vaatimuksia. Ongelmat koskevat pääsääntöisesti ennen viime maaliskuuta lupansa saaneita, sillä sen jälkeen asianmukainen omavalvontasuunnitelma on ollut luvan myöntämisen edellytyksenä.

Osa ei ole kuullutkaan

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tarkastamista paikoista omavalvontasuunnitelma on puuttunut kokonaan noin joka kolmannelta, kertoo alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen.

– Osa ei ole kuullutkaan asiasta ja osa on kuullut, mutta se on muihin kiireisiin vedoten jäänyt tekemättä.

Tarkastushavaintojen mukaan tilanne on pääkaupunkiseudulla heikompi kuin Hämeessä.

– Helsingin alueella voidaan päästä lähelle sitä, että noin puolelta vielä puuttuu.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella suunnitelma on puuttunut kokonaan 30–40 prosentilta tarkastetuista. Luku tosin perustuu osin viime vuonna tehtyihin tarkastuksiin.

– Yleensä puute on ollut se, että paikoissa on ollut ainoastaan vanhan lain aikainen omavalvontasuunnitelma tai ei omavalvontasuunnitelmaa lainkaan. Valvonnassa on myös havaittu omavalvontasuunnitelmien osalta sisällöllisiä puutteita, kertoo yksikön päällikkö Kristian Dahl Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Ketjun suunnitelma ei riitä

Omavalvontasuunnitelmien tilanne vaihtelee alueittain. Parhaiten omavalvontasuunnitelmia on Uutissuomalaisen tietojen mukaan löytynyt Lounais-Suomessa.

– Aika vähän olen törmännyt siihen, ettei olisi lainkaan omavalvontasuunnitelmaa. Puutteet ovat enemmän siinä, onko sisältö juuri uuden lain mukainen, kertoo ryhmävastaava, ylitarkastaja Jarmo Ruusu Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Samaa sanotaan useimmista muista aluehallintovirastoista (avi). Ne ovat kertomansa mukaan joutuneet huomauttamaan tästä varsin paljon.

– Tarkastamistamme yrityksistä noin puolet on päivittänyt omavalvontasuunnitelman uuden lain mukaiseksi, kertoo alkoholiylitarkastaja Sari Koski Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Aveja ohjaavan Valviran ryhmäpäällikkö Kari Kunnas toteaa, että puutteita on löytynyt etenkin vähittäismyynnin puolella.

– Ne ovat johtuneet usein siitä, että omavalvontasuunnitelmaa ei ole tehty myymäläkohtaisesti. Aika usein käytössä on ollut ketjun omavalvontasuunnitelma, joka on hyvin yleisellä tasolla eikä ole kerrottu, mitä juuri kyseisessä vähittäismyyntipaikassa pitäisi huomioida.

Omavalvontasuunnitelmassa pitää ottaa huomioon kunkin toimipaikan toimintatavat ja erityispiirteet. Jos alueella esimerkiksi on kouluja, omavalvontasuunnitelmassa pitäisi linjata, miten varmistetaan, etteivät alaikäiset saa hankittua alkoholia.

Vastuuhenkilöitäkin nimeämättä

Osa tarkastajista on törmännyt myös siihen, että paikalla oleva henkilökunta ei ole tiennyt, missä omavalvontasuunnitelma on, vaikka se on asetuksen mukaan pidettävä suunnitelmaa toteuttavien työntekijöiden ja valvontaviranomaisen saatavissa.

Lisäksi alkoholia myyvissä paikoissa pitää olla aina paikalla luvanhaltijan edustaja eli niin sanottu vastaava hoitaja, joka vastaa omavalvonnan toteutumisesta.

– Tätä ei ole vähittäiskaupan puolella sisäistetty. Sanoisin, että suurimmassa osassa (ei ole), Sari Koski sanoo.

Moni muukin avi on havainnut puutteita asiassa.

Anniskelupaikoissa vastaava hoitaja on pitänyt olla jo edellisen lain aikana, mutta vähittäismyymälöissä asia on uusi.

Suunnitelma on henkilöstöä varten

Monesta avista korostetaan, että omavalvontasuunnitelma on yrityksiä itseään ja henkilöstöä varten. Tämän sisäistämisessä on tarkastajien mukaan vielä puutteita.

– Osa on kokenut omavalvontasuunnitelman vaikeaksi laatia. En sitten tiedä, onko yhtä vaikea laatia pelisääntöjäkin. Samoja asioitahan ne ovat, ihmettelee Sari Koski.

Kari Kunnas toteaa, että omavalvontasuunnitelmassa päätetään etukäteen, miten ongelmatilanteissa toimitaan.

– Olennaista on, että henkilökunta toimii niiden periaatteiden mukaan, mitä omavalvontasuunnitelmassa on sovittu, ja että lakia noudatetaan.

Viranomaiset aikovat jatkaa elinkeinon tukemista omavalvontasuunnitelman laadinnassa ja uuden lain noudattamisessa.