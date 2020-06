Jopa kolmannes suomalaisista kärsii viheliäisestä vaivasta, johon auttavat nämä yksinkertaiset keinot: heitä kengät nurkkaan ja treenaa minuutti per jalka

Isovarpaan ja päkiän seudun kipuja tulee lähes jokaiselle suomalaiselle jossakin elämänvaiheessa. Jalkaterä joutuu koetukselle aivan tavallisessa arjessa, askeleita tulee päivittäin tuhansia, alusta on kova ja kengät voivat olla hyviä tai huonoja. Muutos tavallisista rasituskivuista vaivaisenluun muodostumiseen tapahtuu kuitenkin pikkuhiljaa, kertoo ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tapio Kallio Terveystalosta .

Vaivaisenluu syntyy, kun isovarvas kääntyy muihin varpaisiin päin ja samalla isovarpaan tyvinivelessä tapahtuu muutoksia.

Kallion mukaan aiemmin uskottiin, että nimenomaan piikkikärkiset kengät ajavat jalan väärään asentoon. Asia ei kuitenkaan ole niin yksioikoinen.

– Vaikka kengän kärki olisi terävä, ja varpaat olisivat ahtaassa tilassa, isovarvas ei tämän seurauksena automaattisesti lähde kiertymään. Kiertyminen voi tapahtua muutenkin. Myös liiallinen jalkaterän sisäsyrjän kuormitus voi ajaa isovarpaan tyviniveltä pikkuhiljaa väärään asentoon, Kallio toteaa.

Muun muassa Terveystalossa ja Ortonilla työskentelevä jalkakirurgi ja traumatologian erikoislääkäri Oliver Michelsson kertoo, että jopa kolmasosalla suomalaisista on vaivaisenluu. Osalla vaiva on lievä eikä aiheuta minkäänlaisia oireita. Osalla se häiritsee elämää merkittävästi. Naisilla vaivaisenluu on yleisempi kuin miehillä.

Michelssonin mukaan kulttuureissa, joissa ei käytetä kenkiä, vaivaisenluuta ei esiinny. Kengillä siis todella on merkitystä vaivan kehittymisessä.

– Kengät ovat kuitenkin vain yksi riskitekijä. Suurin merkitys on perinnöllisillä tekijöillä, Michelsson sanoo.

Jalkoja voi vahvistaa tasapainolaudalla

Oliver Michelsson kertoo, että vaivaisenluu aiheuttaa yleensä kipua liikkuessa. Kun vaiva etenee, tulee ongelmia myös kenkien hankinnassa: kenkiä on vaikea saada istumaan, ja kipu lisääntyy kengän ollessa jalassa.

Michelsson muistuttaa, että vaivaisenluun kehittymistä voi ennaltaehkäistä jo lapsena, jolloin tulisi kävellä paljon paljain jaloin. Näin jalka pääsee kehittymään normaalisti.

Tapio Kallion mukaan vaivaisenluun muodostumista ehkäisee se, että jalkaterä pääsee kuormittumaan oikealla tavalla. Tällöin työn hoitavat jalan omat lihakset. Jos lihakset ovat heikot, niitä pitää vahvistaa.

– Hyvä keino tähän on esimerkiksi tasapainolauta. Minuutti per jalka aamuin illoin vaikkapa sellaisen rutiinin yhteydessä, jota muutenkin tulee tehtyä. Tällä tavalla tilanne alkaa jo muutamassa kuukaudessa korjaantua, Kallio neuvoo.

Tukipohjalliset estävät virheasentoja

Jos jalkaterä on päässyt kuormittumaan väärällä tavalla, käytössä olevien kenkien tulee antaa riittävästi tukea.

Kallio mainitsee, että tänä päivänä on tarjolla paljon kenkiä, jotka sallivat jalalle runsaasti liikkuvuutta. Ongelmana on se, että monille ensimmäiset 15 minuuttia tällaisten kenkien kanssa on hyvää treeniä, mutta sitten lihakset alkavat väsyä, eivät jaksa enää tukea ja kuormittuvat väärällä tavalla.

Jos oikeanlaiset kenkävalinnat eivät riitä, tarvitaan Kallion mukaan tukipohjallisia. Oikeanlaiset joustavat tukipohjalliset tukevat jalan sisäkaarta, estävät jalan väärään asentoon joutumista ja vahvistavat jalan lihaksia.

Kallio muistuttaa, että vaivaisenluu ei vinksahda virheasentoon hetkessä, mutta ajoittaiset kiputuntemukset jalkaterän alueella voivat viitata siihen, että vaivaisenluu on kehittymässä. Jalkakipuun kannattaa aina hakea apua varhaisessa vaiheessa, sillä mitä aikaisemmin ongelma löytyy, sitä lyhyempi on hoito ja parempi tulos.

Vain pieni osa vaivoista johtaa leikkaukseen

Leikkaushoito on vaivaisenluun viimeinen hoitokeino. Aiemmin mainituilla keinoilla pyritään pääsemään eroon oireista.

– Jos isovarpaan tyvinivel ei enää kipeydy liikkuessa, ei leikkaukselle ole perusteita. Jotkut haluavat leikkauksen kosmeettisista syistä, mutta pelkästään kosmeettisten syiden takia vaivaisenluuta ei mielellään leikata, Tapio Kallio toteaa.

Oliver Michelssonin mukaan Suomessa tehdään noin 6 000 vaivaisenluuleikkausta vuosittain, eli kaikista vaivaisenluista vain pieni osa päätyy leikkaukseen asti. Viimeisen 10–20 vuoden aikana leikkaukset ovat vähentyneet entisestään.

– Leikkauksella saavutetaan usein muita hoitokeinoja parempi lopputulos, mutta kyseessä on suuri leikkaus, johon liittyy omat riskinsä. Myös paraneminen kestää kauan, mistä syystä siihen ei kevein perustein lähdetä, Michelsson sanoo.

Hänen mukaansa vaivaisenluu uusii leikkauksen jälkeen lievänä jopa 20–30 prosentilla potilaista, mutta uusiutuneista tapauksista hyvin harva joudutaan leikkaamaan uudestaan.