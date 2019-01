Jos Oscar-koira ei löydä rakennuksesta huumeita, ei niitä siellä ole, sanoo poliisi

Perinteisesti poliisiin on yhdistetty suojelukoulutettu, aggressiivinen koira, joka – laulun sanoin – puree renttua reiteen. Kiltin kotikoiran oloiset nenäkoirat tekevät vähintään yhtä arvokasta työtä paikantaessaan huumausaineita, aseita, ruumiita tai rahaa.

Hämeen poliisilaitoksessa Oscarin työnä on löytää huumeita. Ohjaajansa kanssa sen voi tavata esimerkiksi kauppakeskuksissa paikoissa, jonne kameravalvonta ei ulotu ja jotka siten saattavat houkutella huumekauppiaita.

Päältä haistavan koiran läsnäolo rauhoittaa elämää myös monipäiväisissä konserteissa, joissa huumeiden myynti ja käyttö lisäävät järjestyshäiriöiden riskiä.

Päältä haistavaa koiraa ei talutella kauppakeskuksissa sattumanvaraisesti, vaan poliisilla on rikosepäilynsä tueksi kättä pidempää, kertoo ylikomisario Jouni Takala. Päältä haistava koira ohjaajineen on sijoitettu laitoksen kenttävalvontaryhmään, joka on Takalan vastuulla.

Joskus huume-epäily saa vahvistusta siitä, kun henkilö koiran havaittuaan tekee äkkiä U-käännöksen. Tällöin henkilöä yleensä puhutetaan. Joku voi hätäpäissään yrittää heittää aineet menemään.

Erikoiskoira on kustannustehokas tapa estää ja paljastaa huumausainerikollisuutta. Se on tehokas etsinnöissä. Ellei koira löydä rakennuksesta huumausainetta, ei sitä siellä olekaan, Jouni Takala sanoo.

Erityisen tehokas työkalu koira on etsittäessä huumausaineita maakätköstä laajalla metsäalueella.

– Ihmisnenälle se on tekemätön rasti.

Päältä haistava koira paljastaa kaikki yleisimmät markkinoilla olevat aineet, myös muuntohuumeet.

Ylikomisario Joni Tonteri Poliisiammattikorkeakoulun poliisikoiralaitokselta tietää, että aktiivisimmat koirat tunnistavat toistakymmentä hajua.

– Koiralla on hajumuisti, joka vaatii harjoittelua.

Myös koira yksilönä kaipaa tekemistä. Se alkaa stressaantua, ellei se pääse töihin. Jos keikkaa ei ole, koiralle järjestetään harjoituksia.

– Ainoa käyttöä rajoittava tekijä on ohjaajan kapasiteetti. Poliisimiehellä on muutakin työtä, Joni Tonteri muistuttaa.

Hänen mukaansa hyvä ohjaaja on kuin ohjattavansakin eli terve, energinen ja aktiivinen.

– On oltava palo työhön.

Koiranohjaajakoulutus kestää 2,5 vuotta. Vuosittain otetaan sisään 12 opiskelijaa. Opiskelijan on si­touduttava tehtävään kymmeneksi vuodeksi.

Poliisilla on noin 250 koiranohjaajaa, joista vain viisi on naisia.

Myös vankiloiden huumekoirat ovat poliisikoiralaitoksen kouluttamia.

Erikoishuumekoiria poliisilla on noin 20. Tonteri arvioi, että vuosittain niille kertyy yhteensä 4 000–5 000 tehtävää.

Erikoiskoirat ovat valtakunnallisessa käytössä. Esimerkiksi Hämeen poliisilaitoksen räjähdekoira kävi heinäkuussa keikalla Helsingissä. Se varmisti nenällään, että presidenttien Vladimir Putin ja Donald Trump oli turvallista tavata.