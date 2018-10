Jos kaivo ei kuivunut vuonna 2002, se tuskin tekee sitä tänäkään talvena – täällä on Keski-Suomen heikoin pohjavesitilanne

Pohjaveden pinta on kuivan hellekesän jäljiltä alhaalla, mutta paikallinen vaihtelu on suurta. Käytännössä kuntien vedenottamoilla ei ole tulossa vesiongelmia Keski-Suomen ely-keskuksen hydrogeologi Jorma Mäkelän mukaan. Hänen mukaan ikäviä yllätyksiä voi tulla niille talouksille, joissa on uusia kaivoja.

– Pohjavesiseuranta alkoi vuonna 1975 ja seurantajakson pahin tilanne oli vuosina 2002-2003. Jos tuolloin kaivo ei kuivunut, niin myös tulevana talvena vesi riittänee. Tilanne ei ole niin huono kuin 2002 syksyllä. Uudemmista kaivoista ei ole vielä tällaista kokemusta kertynyt, pohtii Mäkelä.

Mäkelän mukaan neljällä Keski-Suomen maakunnan seurantapisteellä tilanne vaihtelee isosti. Joutsan Mutkalassa ja Laukaan Äijälässä pohjaveden pinta on vain vähän alle ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon. Multian Vehkoolla ja Karstulan Taikkomäessä pinta on painunut minimiin.

– Vehkoo ja Taikkomäki edustavat moreenimaaston ja kumpuilevan alueen pieniä vesiesiintymiä. Tällaisissa esiintymissä veden pinta on painunut ja saa nähdä, miten syksyn sateet tilanteeseen vaikuttavat. Kuntien ja kaupunkien vedenottamot sijaitsevat suurten tai keskisuurten esiintymien alueilla. Sellaisia edustavat Mutkala ja Äijälä. Niissä vesipulaa ei tule, toteaa Mäkelä.

Maan etelä-, lounais-, ja keskiosissa pohjaveden pinnat ovat pienissä ja keskisuurissa muodostumissa yhä laskussa. Ympäristöhallinnon verkkopalvelun mukaan pinnat ovat 20–120 senttiä ajankohdan keskiarvoja alempana. Maan itä- ja pohjoisosissa syyskuun sateet ovat kääntäneet pinnankorkeudet nousuun, mutta pinnat ovat edelleen 10–50 senttiä keskiarvoja alempana.

– Valtakunnallisesti arvioisin, että hankalin vesitilanne on Länsi-Suomessa ja Pohjanmaalla, mutta niissäkin paikallisesti sateet ovat vaihdelleet, muistuttaa Mäkelä.